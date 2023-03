Goutte d’or - Clément Cogitore - critique

Résumé : Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision.

Critique : De Clément Cogitore, on se souvient de son superbe premier long métrage Ni le ciel ni la terre et du majestueux documentaire Les Indes galantes. Il y avait dans ce récit de préparation d’opéra de la fougue, de l’amour et un intérêt puissant pour l’art musical et le cinéma. Cette fois, le cinéaste et créateur se lance dans une fiction plongée en plein cœur des quartiers populaires du nord de Paris. Le titre du long-métrage est emprunté en effet au nom du quartier du XVIIIe arrondissement. Les rues sont filmées de manière brute avec leurs populations bigarrées, la misère galopante, les trafics en tous genres et le commerce du rêve que de vagues médiums vendent à des âmes tourmentées.

En réalité, Goutte d’or échappe au gouffre du misérabilisme social grâce à la performance du comédien Karim Leklou. L’acteur interprète un menteur de talent qui s’adonne à des spectacles de voyance où il fait croire à ses victimes consentantes qu’il peut communiquer avec leurs morts. Il est si fort qu’il finit par ravir la plupart des clients qui viennent chercher du réconfort à ses collègues du quartier, déterminés à recouvrir leur place dans ce marché concurrentiel. Clément Cogitore ne lésine pas sur les émotions. Il montre le pire que ces quartiers populaires peuvent contenir. Le crime sordide, la manipulation criminelle, le mensonge, le communautarisme délétère hantent les relations sociales, dans des appartements sales, désordonnés, quand il ne s’agit pas des longues incursions nocturnes dans la rue.

Mais peut-être que Clément Cogitore en fait trop dans la sinistrose sociale. La fiction hésite entre la description sociologique, le policier et même le fantastique. En effet, brutalement, sans raison, l’histoire plonge dans une sorte de fable mystique qui met en scène d’affreux petits vauriens des rues, un père vieillissant un peu magicien, et des habitants crédules. Le héros succombe à son tour à un brouillage de la réalité, alors qu’il prend des risques extrêmes, au point de le faire flancher dans la délinquance. On est presque dérangé par le portrait acide qu’il fait de ces jeunes mineurs non accompagnés qui se révèlent des monstres de violence, de cynisme et de désarroi. Il y a donc quelque chose très gênant dans la mise en scène qui ne permet pas au spectateur d’éprouver une quelconque empathie à l’égard des personnages. À ce trouble s’ajoute celui d’un récit un peu confus, au risque de l’invraisemblance.

Mais s’il y a une chose à retenir de ce long-métrage, c’est l’interprétation flamboyante de Karim Leklou. L’acteur passe du français à l’arabe avec une facilité déconcertante. Il joue avec ses rondeurs, ses maladresses, sa bonhomie mais aussi la grande sensibilité qui exhale de sa gestualité. Goutte d’or ne sera pas le chef-d’œuvre du talentueux Clément Cogitore mais assurément confirmera la place majeure que Karim Leklou occupe aujourd’hui dans le cinéma français.