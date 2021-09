Hacker - Le test Blu-ray

Résumé : À Hong Kong, la centrale nucléaire de Chai Wan a été hackée. Un logiciel malveillant, sous la forme d’un outil d’administration à distance ou RAT (Remote Access Tool), a ouvert la porte à un autre malware plus puissant qui a détruit le système de refroidissement de la centrale, provoquant la fissure d’un caisson de confinement et la fusion de son coeur. Aucune tentative d’extorsion de fonds ou de revendication politique n’a été faite. Ce qui a motivé cet acte criminel reste un mystère. Un groupe de hauts gradés de l’APL (Armée populaire de libération chinoise) charge le capitaine Dawai Chen, spécialiste de la défense contre les cyberattaques, de retrouver et de neutraliser l’auteur de ce crime. À Chicago, le Mercantile Trade Exchange (CME) est hacké, provoquant l’inflation soudaine des prix du soja. Carol Barrett, une agente chevronnée du FBI, encourage ses supérieurs à associer leurs efforts à ceux de la Chine. Mais le capitaine Chen est loin de l’idée qu’elle s’en était faite. Formé au MIT, avec une parfaite maîtrise de l’anglais, l’officier chinois insiste pour que ses homologues américains libèrent sur le champ un célèbre hacker détenu en prison : Nicholas Hathaway.

Le film : "L’un des pires démarrage au box office US de tous les temps.", "C’est un tel fiasco qu’on a du mal à savoir par où commencer l’analyse.", "L’un des films les moins attractifs visuellement que j’ai pu voir."... Avant même sa sortie sur les écrans français (et sa déprogrammation pure et simple des écrans australiens), Hacker est victime du concours de causes factuelles, telles que la sortie d’American Sniper de Clint Eastwood, et humains, tels que l’obsession des chiffres dictée par les tableurs de certains "costards-cravates", propulsant Michael Mann dans l’une des pires expériences financières de toute sa carrière. Mais alors que le film arrive dans nos contrées en Blu-ray, il est temps de se poser la question : Blackhat est-il un film d’auteur maudit, appelé à devenir (comme souvent) culte dans les années à venir, ou bel et bien un ratage artistique qui amorce le déclin d’un cinéaste de légende ? Pour notre part, le positionnement se fait sans sommation : le nouveau Michael Mann n’a de blockbuster que le nom : c’est un film d’auteur racé et élégant, dont le sublime de mise en scène n’a d’égal que son intelligence, son humanisme et sa subversion... Les aficionados du réalisateur sachant que celui-ci a "besoin de plusieurs niveaux de lecture, sentir une frontière (qu’il n’a) pu franchir" sauront appréhender Hacker à sa juste valeur. Un long métrage à (re)découvrir d’urgence dans une édition techniquement parfaite, mais chétive en bonus !

Les suppléments :



Des bonus tour à tour passionnants (les interview de Michael Mann sont comme toujours des mines d’or pour les cinéphiles) et anecdotiques (Chris Hemsworth reste plus dans les commentaires purement descriptifs). On doit se contenter de trois petits reportages (La cyber menace : 13 minutes, Sur les lieux de tournage autour du monde : 10 minutes, Créer la réalité : 17 minutes et la Copie digitale UV du long métrage).

L’image :



Le tournage en numérique chez Mann possède cette spécificité, cette patte esthétique, qu’on ne retrouve chez nul autre. Accompagné pour la première fois par le chef opérateur Stuart Dryburgh, le cinéaste n’en perd pas pour autant son penchant d’esthète pour les couleurs froides, les néons, le scintillement onirique et romantique des mégalopoles. Le Blu-ray, d’une précision affolante, retranscrit à la perfection ce travail d’orfèvres.

Le son :



La VF ( en DTS 5.1) est d’un très bon acabit. La VO, pour sa part, est tout simplement de haute volée. La dynamique de l’ensemble est impressionnante, et les voies arrières sont parfaitement sollicitées pour les scènes nécessitant un écho primordial à l’appréhension du film (l’incroyable séquence de fusillade dans une rampe d’accès souterraine bétonnée). Une technique implacable !