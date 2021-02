Hansel & Gretel : Witch Hunters - la critique

Résumé : Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en donnent à cœur joie. Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une menace bien plus grande que leurs ennemis : leur passé.

Critique : Tout le monde connaît Hansel et Gretel, ce conte populaire des frères Grimm qui envoyait un frère et une sœur se perdre dans la forêt jusqu’à ce qu’ils découvrent une demeure toute en pain d’épices et friandises appartenant à une sorcière anthropophage. Maintenant imaginez ces deux jeunes rescapés, vieillis, des années plus tard, traquant la sorcière maléfique à coups d’arbalète customisées et de gros calibres. Si à première vue, ce pitch plutôt fun pouvait laisser envisager un produit décomplexé à prendre au dernier degré, et bien c’est raté !

Il est effectivement bien difficile de rentrer dans cet univers qui tente de mélanger maladroitement le folklore du XIXe siècle et la fantaisie qu’on lui associe volontiers (sorcières, trolls et pouvoirs magiques). Le résultat à l’écran prône le kitsch et la ringardise (décors comme costumes) et s’avère même consternant jusque dans l’interprétation. Si l’effort dans le grotesque peut paraître amusant quelques instants, notamment lorsque l’on découvre Hansel (Jeremy Renner) arborer fièrement son énorme tromblon à l’épaule tel un clone de Rambo pour midinettes, que doit on penser lorsque le héros baraqué soigne son diabète à coup de piquouse (le pauvre a mangé trop de pain d’épices...) ou qu’il met KO de la harpie avec une prise de catch surréaliste ? Pas grand-chose cela va s’en dire...

Et puis en parlant de Jeremy Renner, on se demande pourquoi cet acteur prometteur vient pointer son nez dans un projet pareil au moment où Hollywood lui accorde une confiance miraculeuse (Mission : Impossible protocole fantôme, Jason Bourne : l’héritage). Même constat pour la Britannique Gemma Arterton, habituée à des rôles plus exigeants, ou Famke Janssen et Peter Stormare qui campent leur rôle de manière ultra caricaturale.

Sur une intrigue rachitique, on nous balance bien de temps à autres quelques petits inserts gore accessoirement rigolos mais qui peinent toutefois à raviver l’intérêt. Pourtant avec Tommy Wirkola aux manettes, adepte de la parodie irrévérencieuse (Kill Buljo et Dead Snow) on comptait sur quelque chose de bien plus consistant, aux singularités européennes.

Si vous comptiez sur la 3D pour faire du remplissage, là encore vous déchanterez très vite, ses effets visibles se limitent à deux ou trois dans des poursuites en balai volant et puis basta. Indigent pour une série B à 50 millions de dollars qui a basé sa promo sur le relief !

Inutile de dire que les frérots Grimm doivent se retourner dans leur tombe avec cette bouillie immangeable commanditée par MTV, qui vise clairement un public aux hormones en ébullition prêt à nous faire gober que McDo, c’est l’ultime lieu calé pour s’éclater la panse. Dans ces conditions, on en ressort consterné, jamais amusé par le déploiement outrancier de kitsch qui restera dans les annales des gros nanars foutraques même pas drôles...