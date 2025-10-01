Happyend - Neo Sora - critique

Le 5 octobre 2025
Cet objet américano-japonais est une merveille anticipatrice sur l’amitié, l’amour et la formidable énergie de la jeunesse pour faire changer le monde.
- Réalisateur : Neo Sora
- Acteurs : Makiko Watanabe, Shirō Sano, Ayumu Nakajima, Yukito Hidaka, Hayato Kurihara, Yuta Hayashi, Shina Peng, Arazi
- Genre : Drame, Science-fiction, Teen movie
- Nationalité : Américain, Japonais
- Distributeur : Eurozoom
- Durée : 1h53mn
- Date de sortie : 1er octobre 2025
- Festival : Festival de Venise 2024
Résumé : Tokyo, dans un futur proche où plane la menace constante d’un séisme ravageur. Yuta et Kou, deux amis inséparables s’amusent à perturber l’ordre établi de leur lycée. Après un mauvais coup de trop, la direction du lycée déclenche des représailles et met l’établissement sous le contrôle d’une IA de surveillance. Dans un climat de suspicion généralisé, la relation entre les deux amis est mise à l’épreuve : l’un choisit l’indifférence, l’autre la révolte.
Critique : C’est un monde futuriste, glaçant avec ces immeubles raides, ces voitures qui circulent sur des ponts immenses, et surtout cette artillerie monstrueuse de caméras de surveillance soi-disant pour assurer la sécurité des citoyens japonais. Yuta et Kou, deux lycéens inséparables, participent avec leur petit groupe d’amis à ce micro-mouvement révolutionnaire à l’intérieur de leur établissement scolaire qui n’échappe à cet arsenal sécuritaire. Les élèves, en permanence filmés, perdent des points à chaque manquement, quand la police, omniprésente dans les rues, les arrête arbitrairement.
Cet univers ressemble étrangement à la bascule dans laquelle tombe le monde actuel, assoiffé de radicalité, de sécurité et d’autorité. Sauf que le long-métrage s’affiche comme une œuvre de science-fiction, à travers les yeux sincères et sensibles d’une bande de jeunes gens. La réussite de ce drôle d’objet de cinéma tient dans la manière dont le cinéaste, Neo Sora, jongle entre la comédie dramatique sentimentale et le récit futuriste. La relation entre les deux jeunes hommes est joliment filmée, à la façon d’un récit initiatique où l’un penche vers la maturité et le deuxième apparemment reste un enfant attardé, passionné de musique. Mais la réalité est souvent plus complexe et se niche parfois dans des détails bien au delà des apparences.
- Copyright Eurozoom
Happyend est un film d’une très grande intelligence narrative. La question politique ou fantastique ne prend jamais le pas sur la dimension sentimentale. La mise en scène s’attache surtout à regarder ces grands adolescents devenir peu à peu adultes, s’éveiller à des sentiments amoureux et décider de s’émanciper de leur vie quotidienne. La société japonaise, pourtant souvent considérée comme très normative, est décrite, par le biais de cette jeunesse, comme un mouvement optimiste en faveur de la démocratie, du changement et de l’amélioration des conditions du vivre-ensemble.
Les décors sont très dépouillés, assez minimalistes. Neo Sora représente un monde froid, austère, débarrassé de toute forme d’humanité, à l’inverse même de ce qui se trame entre ces adolescents pétris d’affection. Les adultes sont rares dans leur univers, en dehors des cadres du lycée occupés à rappeler la norme et punir les élèves. Et pourtant, malgré les dispositifs de sécurité et de caméra extrêmement intrusifs, les passages à l’acte augmentent, avec une facilité déconcertante.
Neo Sora fait la démonstration très intéressante du poids de la pression de conformité au sein des groupes. La résistance courageuse de ces jeunes révoltés contre les manières de faire régner l’ordre par le proviseur du lycée, ne concerne qu’un petit groupe minoritaire, la plupart de leurs pairs cédant à la peur de se faire exclure. On comprend alors comment la faillite démocratique continue son chemin sinistre au cœur de l’Europe et dans certains pays du monde.
Happyend ne signe surtout pas une fin du monde désastreuse. Au contraire, le film fait la démonstration d’une génération à venir plus que jamais préoccupée de liberté, de démocratie et d’amour. Pourvu que Neo Sora ne se soit pas trompé.
