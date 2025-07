Ryuichi Sakamoto Opus - Neo Sora - critique

Résumé : À l’automne 2022, Sakamoto, atteint d’un cancer, n’a plus la force de se produire en concert. Seul au piano, sans public, il interprète vingt morceaux emblématiques, dont l’ordre scande sa vie d’artiste. Entouré de ses plus proches collaborateurs, il se livre comme jamais lors de cette ultime performance lui permettant de faire ses adieux.

Critique : Touchant, forcément touchant… Même les spectateurs peu familiers de l’univers musical de Ryuichi Sakomoto seront émus par ce film, d’une part en raison de la beauté majestueuse de son art, d’autre part en connaissance du contexte à l’origine du tournage. Le long métrage a été réalisé quelques mois avant la mort du musicien et compositeur. Rongé par une longue maladie, Sakamoto n’avait plus assez de force pour donner un spectacle. Aussi, entouré de quelques proches et collaborateurs, il a accepté de se laisser filmer pour un concert en huis clos, au studio 509 de la NJK, son propre fils Neo Sora étant derrière la caméra. Ce dernier, également artiste et traducteur, avait signé des clips musicaux, des spots publicitaires, des courts métrages et le documentaire ethnographique Ainu Neno an Ainu (2021, coréalisé avec Laura Liverani).

Les cinéphiles connaissent Ryuichi Sakomoto comme acteur et surtout auteur de bandes originales de films, même si son registre est plus vaste, sous l’influence de la musique impressionniste, notamment celle de Debussy, mais aussi de la pop rock et des Beatles. Sa composition la plus célèbre reste la musique de Furyo (Merry Christmas Mr. Lawrence) de Nagisa Oshima, avec lequel il a également collaboré pour Tabou. D’autres cinéastes ont fait appel à son talent, dont Bernardo Bertolucci, pour notamment Le dernier empereur. Filmé de dos, de profil ou face caméra, Sakamoto interprète vingt morceaux, des plus connus (en fin de concert) à des partitions plus rares qui lui étaient chères. L’épure de la démarche de Neo Sora, dont on sent l’admiration et le respect pour ce père prodige, séduira à la fois le cinéphile et le mélomane. Le spectateur ne doit cependant pas s’attendre à un documentaire dévoilant la personnalité et la singularité de la musique de Sakamoto : nulle image d’archives, nulle interview, ni voix off : uniquement l’artiste devant son piano.

En ce sens, il y a du Frederick Wiseman dans cette volonté de capter un événement sans fioritures, ni vernis explicatif ou illustratif. Le film n’a ainsi rien à voir avec d’autres documentaires consacrés à des musiciens de cinéma, tels que Ennio de Giuseppe Tornatore ou Il était une fois Michel Legrand de David Herzog Dessites, excellents longs métrages au demeurant. C’est la grande noblesse de Ryuichi Sakamoto Opus mais peut-être aussi sa limite. Une partie du public pourra avoir l’impression d’être face à un produit culturel élégant mais un brin statique, version imagée d’un CD collector. Cette réserve n’occulte en rien la qualité d’une œuvre digne et authentique, à la fois simple et sophistiquée. Le film avait été présenté au Festival de Venise 2023, après la mort du compositeur. Depuis, Neo Sora est passé au long métrage de fiction avec Happyend (2024).