Harry Potter à l’école des sorciers 4K - la critique du film

Résumé : Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l’escalier. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades de son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents. De leur côté, Vernon et Pétunia détestent leur neveu dont la présence leur rappelle sans cesse le tempérament "imprévisible" des parents du garçon et leur mort mystérieuse. À l’approche de ses 11 ans, Harry ne s’attend à rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d’anniversaire. Et pourtant, c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie.

Notre avis : Ayant plus ou moins échoué avec son univers cinématographique de super-héros, Warner trouve un nouveau prétexte pour continuer d’exploiter sa licence la plus juteuse, Harry Potter. Après avoir gonflé artificiellement son univers avec Les Animaux fantastiques, la filiale France de la Warner, pour les vingt ans de la publication du premier tome en France, a décidé de marquer le coup en sortant une version remasterisée en 4K du premier film de la franchise, réalisé par Chris Colombus.

La production, avant la projection, annonce une sortie sur 240 salles. Ce sera aussi l’occasion pour quelques unes d’entre elles d’organiser des marathons de la saga entière. Difficile, à l’issue de la projection, d’y trouver autre chose qu’un intérêt marketing. Si pour bon nombre de spectateurs ayant grandi avec les personnages l’occasion sera belle d’y amener les enfants, le souvenir qu’ils ont du film sera probablement meilleur que le film lui-même.

Chris Colombus, spécialiste de la comédie familiale qui connut son heure de gloire dans les années 80, n’est pas ce que l’on pourrait appeler un réalisateur au style personnel. Tout au plus un honnête illustrateur, bien aidé par des décors fabuleux et des effets spéciaux qui ont bien vieilli. Les incrustations paraissent aujourd’hui assez disgracieuses, et les créatures numériques bien raides.

Tout à leur volonté de présenter à l’écran un vaste univers, les scénaristes et le cinéaste se contentent de suivre le roman sans jamais se l’approprier, d’où cette impression de collage grossier de saynètes les unes à la suite des autres, vaguement liées par l’intrigue générale autour de la pierre philosophale.

Cependant, c’est avec tendresse que l’on revoit les débuts du fameux trio, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, ainsi que tous leurs camarades de classe. Un trio en parfaite alchimie, évidemment loin d’être au maximum de leur capacité de jeu, mais suffisamment charismatique pour emporter le spectateur.

Et puis tous les merveilleux seconds rôles, à commencer par le défunt Richard Harris, remplacé dans Le Prisonnier d’Azkaban par Michael Gambon dans le rôle de Dumbledore, la géniale Maggie Smith en professeur McGonagall et évidemment Alan Rickman, lui aussi décédé depuis, incomparable en professeur Rogue.

Et puis, malgré l’inconsistance du cinéaste évoquée plus haut, la magie prend malgré tout, grâce surtout à la merveilleuse partition de John Williams, qui ne demande qu’à se déployer dans une salle de cinéma.

Un retour à Poudlard un peu douloureux, donc, mais qui reste agréable grâce à la présence de vieux amis.

© 2018 Warner Bros Pictures. Tous droits réservés.

