Hawaii - Melissa Drigeard - critique

Résumé : 13 janvier 2018. 8h07. Une alerte au missile balistique sème la panique sur l’île de Hawaï. Persuadés qu’ils vont mourir, des amis venus passer leurs vacances en bande, se disent ce qu’ils n’ont jamais osé s’avouer. Quand ils réalisent qu’il s’agit d’une fausse alerte, il est trop tard pour revenir en arrière.

Critique : Les récits amicaux en vacances ont encore de l’avenir sur les écrans français. C’est tout juste le sujet de cette comédie sentimentale qui voyage sur les côtes d’Hawaï sujettes à une fausse alerte de bombardement chinois. L’affaire est pliée. Les protagonistes savent qu’ils vont mourir dans l’hôtel qui les accueille et, après l’amour, les règlements de compte et les non-dits déferlent sans vergogne. Voilà donc encore un long-métrage qui au lieu de renouveler le genre, conforte un cinéma désinvolte que l’on connaît déjà.

Copyright Warner Bros. France

Assurément, les quarantenaires sont au rendez-vous pour ce film. La palette impressionnante de comédiens talentueux incarne cette génération d’adultes qui n’a pas complètement réglé ses aléas sentimentaux, s’adonne à la drogue et à l’alcool, avec le sentiment à peine dissimulé d’avoir raté leur existence. La fiction ne fait pas honneur non plus aux vertus de l’éducation avec des parents dépassés par leurs enfants, dans la permissivité totale. Bref, Hawaii ne se départit pas d’une série de clichés à travers des personnages sinon caricaturaux, en tous les cas, totalement légers. Même la lutte des classes s’invite dans cette farce loufoque où les rivalités anciennes s’affichent sans filtre.

Copyright Warner Bros. France

Mais que sont franchement venus chercher tous ces comédiens français dans cette histoire ? Peut-être un peu d’exotisme et de luxe sur ces grandes plages dorées d’Hawaï et sans doute un cachet impressionnant. Car le long-métrage de Mélissa Drigeard ne rend grâce à presque aucun des personnages qu’elle met en scène. Les protagonistes sont enfermés dans des comportements stéréotypés, prétendument révélés par la fausse alerte de missile balistique. Et les secrets ou les non-dits qui traversent leur existence commune sont à l’image de la platitude du scénario. Hawaii ne se rattrape pas non plus sur le comique. On rit difficilement, les dialogues se heurtant à beaucoup d’évidences et d’ennui.

Copyright Warner Bros. France

Bref, Hawaii n’emportera pas les spectateurs. Au mieux, il distraira les gens en passe de remplir un dimanche pluvieux. Il dit peut-être beaucoup d’une génération de parents et d’adultes qui se cherchent une raison nouvelle d’exister. Mais cela ne suffit pas à convaincre.