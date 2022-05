Henri Rivière - Paysages marins - critique du livre

Critique : Pour la Bibliothèque nationale de France, le choix de consacrer un titre de la collection des livres posters à Henri Rivière (1864-1951) est étroitement lié à la mission de valorisation de ses collections les plus remarquables. Si, comme le défend Valérie Sueur-Hermel, conservatrice au département des Estampes et de la photographie de la BNF, Henri Rivière fut un acteur majeur du renouveau de l’estampe en couleur dans les années 1890, c’est dans le cadre de sa politique éditoriale que la BNF entreprend de faire connaître, redécouvrir ou exhumer cette remarquable sélection de gravures sur bois et de lithographies issue des patrimoines les plus rares qu’elle conserve.

Pour situer la place d’Henri Rivière dans son temps et par rapport à ses influences, l’artiste fut d’abord dessinateur et, en cela, il ressemble à ce "Peintre de la vie moderne" que Charles Baudelaire loue pour la première fois en 1863. Le dessinateur se fait directeur artistique d’un cabaret à Montmartre et crée ses premiers spectacles de théâtre d’ombres en 1886. Mais c’est l’affirmation de son talent de peintre-graveur à partir des années 90 qui est ici à l’honneur. Henri Rivière nous est présenté comme un artisan passionné qui trouve sa double inspiration dans les estampes japonaises qu’il affectionne et des villégiatures qu’il développe au point de devenir un saisonnier permanent de c« e beau pays de Bretagne » au contact duquel son goût pour les paysages sublimes – les paysages du littoral breton - se renforce et gagne en maîtrise. C’est donc sous l’influence conjuguée de la Bretagne, où il séjournait régulièrement, et des estampes japonaises qu’il collectionnait, que le peintre-graveur a saisi les images éphémères du « monde flottant ». D’ailleurs, en cohérence avec cette publication, la BNF édite également un livre-poster dédié à Katsushika Hokusai qui eut beaucoup d’influences sur Henri Rivière. Composé chacun de 22 planches détachables en couleur, ces deux ouvrages se répondent et ouvrent des horizons de voyages à la découverte de paysages marins croqués en deux régions du monde.