Hiroshima - Hideo Sekigawa - critique et test blu-ray

Résumé : Début des années 1950. Un professeur, Kitagawa, donne cours dans la ville d’Hiroshima qui peine à cicatriser de la catastrophe survenue quelques années auparavant. Les maladies liées au fort taux de radioactivité dans la zone ne sont pas rares, et plusieurs élèves en souffrent manifestement, au point que la vie s’apprête à quitter l’une d’entre elles. Dès lors, Kitagawa entame une discussion avec eux, qui les amènera à retracer l’horreur du 6 août 1945…

Critique : Les intentions de Hideo Sekigawa sont claires : son plaidoyer pacifiste sera dur, âpre, avec l’objectif que la violence imposée aux yeux du spectateur le convainque d’empêcher par tous les moyens de faire renaître une telle atrocité. Car la bombe atomique larguée sur Hiroshima par les États-Unis, et la seconde trois jours plus tard à Nagasaki, constituent un traumatisme immense. A l’échelle de l’Histoire, faire ce film seulement huit ans après le drame est une tâche infiniment lourde. Cependant, elle doit permettre de relever la tête, d’affronter un destin sinistre. Bien sûr, avec Hiroshima, le cinéma joue son rôle libérateur à travers la fiction. On verra en effet une vertu cathartique à aborder la catastrophe de manière si brutale, comme s’il fallait crever l’abcès et se confronter à ce qui s’est passé de pire pour apaiser les maux, tant que faire se peut.

Le film peut laisser l’impression d’écraser son spectateur, de sang et de larmes. De lui retourner l’estomac avant de l’assommer d’images terriblement choquantes. Cependant, celles-ci ne sont jamais gratuites, et il n’émane pas d’Hiroshima l’impression de vouloir simplement choquer, ou d’émouvoir trop facilement. En effet, les scènes de chaos et de détresse s’étirent, sous les violons déchirants d’Akira Ifukube, mais c’est pour mieux souligner des histoires de vie, en l’occurrence des existences brisées. Certains visages ressortent de la foule en détresse et les destins parfois croisés des victimes ne peuvent que toucher. Il est à noter que si l’ambiance du film est aussi réussie, elle le doit notamment à Totetsu Hirakawa, en charge des décors. Ces derniers sont incroyablement fouillés et d’une crédibilité sans faille.

Pendant que l’horreur prend place, le propos du film émerge peu à peu. Un message d’espoir ? C’est toute la question. Tout d’abord, Sekigawa milite pour que l’on se souvienne de la catastrophe, de manière aussi noble que convenue. Comment pourrait-il en être autrement ? A la fin de son récit, il semble se diriger vers une morale très attendue, presque trop évidente. Se relever, faire front, renaître en n’oubliant jamais. Toutefois – et c’est la magie du dernier plan au cinéma – il nous fait changer de perspective juste avant le générique. Au moment de conclure, il paraît en réalité opter pour un pessimisme exacerbé et ranger aux oubliettes ce vœu de paix et de mémoire qui brille de naïveté…

Finalement, Hiroshima est un de ces films où tout est dit. Toutefois, on pourra regretter un récit relativement linéaire, qui semble parfois se contenter de montrer l’horreur. Des personnages caractérisés plus en profondeur auraient pu impliquer davantage le spectateur, même si l’on comprendra facilement qu’il y sans doute eu une volonté de ne pas traiter de la détresse des Japonais au singulier.

L’image

La restauration 4K d’Hiroshima est sublime. De manière assez ironique, ce sont quelques plans qui n’ont pas pu être restaurés qui permettent de se rendre compte de la qualité du travail accompli.

Le son

Difficile de faire le moindre reproche au travail effectué sur le son dans cette édition. Il est probable qu’il soit très difficile d’obtenir un meilleur résultat avec un film des années 50.

Les suppléments

On retrouvera un documentaire, intitulé « Hiroshima, le cinéma et l’imaginaire nucléaire au Japon », d’une durée de 33 minutes. Si Carlotta nous a régulièrement habitués à plus copieux, on y jettera un œil attentif. Jasper Sharp nous offre une salutaire recontextualisation historique, relativement dynamique et fouillée. Terrible, mais poignant : sont diffusées les photos de Yosuke Yamahata, prises à Nagasaki, le 10 août 1945. La présentation évoque ensuite les années d’influence – d’occupation officieuse - américaine en terre nipponne, de 1945 à 1952, et une hégémonie notamment culturelle. Une censure s’opère alors, exercée par les Américains. Il est passionnant de comprendre ce contexte, pour appréhender le choc que constitue le film de Sekigawa, après ces années de mainmise.