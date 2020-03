Hokusai Les Cent vues du Mont Fuji - Edition 2020 - critique du livre

0 personne

Résumé : {Après la première édition parue en 2008 aux éditions Hazan, les trois volumes réunis des Cent vues du Mont Fuji (avec reliure à la japonaise) sont à nouveau disponibles dans un coffret remanié, accompagné d’un livret explicatif qui retrace l’histoire technique et artistique des « Cent Vues », dont chacune est reproduite séparément avec les indications qu’elle comporte. Expression de son génie de dessinateur et d’observateur habité par la beauté multiple du monde, les trois volumes des Cent vues du Fuji gravés entre 1834 et 1840, constituent l’une des œuvres les plus célèbres de Hokusai. Non seulement chaque composition - c’est-à-dire chaque page - est d’une inspiration renouvelée et surprenante, mais la force de l’amour quasi mystique qui lie l’homme et la montagne touche notre émotion et surprend nos conceptions esthétiques.}

Critique : Après Hiroshige, c’est au tour de l’autre star de l’estampe japonaise, Hokusai, d’être à nouveau publiée chez Hazan. Qui est Hokusai ? Vous le connaissez, ou tout au moins une de ses œuvres, puisqu’il est le dessinateur de l’estampe mondialement connue de la vague de Kanawaga, dont le déferlement menace de recouvrir la silhouette du mont Fuji placée en second plan. Troublante hantise de tsunami. Hokusaï fut la source inspirante du japonisme au 19ème siècle. De Gauguin à Van Gogh, la réduction des perspectives et les cernés de noir, pareils aux rubans de plomb maintenant des vitraux, doivent à cet ancêtre du manga. Les dessins sont accompagnés d’un livret de textes de Nelly Delay, spécialiste réputée de cet art, qui traduisent les images. Au fil de la lecture, on se ballade dans les rizières, on accompagne les pêcheurs sur leurs barques étroites, on passe un pont de bois couvert par un cerisier. Au loin, immuable, le volcan millénaire domine le paysage. Les imageries d’Epinal à la sauce Honshu.

L’éditeur présente un objet/livre qui semble tout droit sorti d’un atelier de fabrication japonais. Une facture qui, on l’imagine, imite l’édition originale. Tout d’abord, l’emploi d’un papier blond, couleur de fibre végétale, sur lequel sont imprimés les dessins en noir et rouge, puis les pages qui ne sont pas coupées sur leurs tranches mais seulement pliées, leur maintien par quatre coutures épaisses, la couverture entoilée, et pour finir le lien de tissu violet qui le garde fermé après lecture témoignent de cette envie de nous faire voyager. Cette précaution inspire le respect et l’on tourne délicatement une page après l’autre, pour découvrir le travail de l’artiste. S’ajoute au plaisir de la surprise, des sensations qu’une consultation numérique ne pourrait jamais égaler. Cent vues du mont Fuji est un voyage pluriel dans la culture japonaise, si différente, si fascinante.

A voir et à revoir.

Hokusai Les Cent vues du Mont Fuji - Edition 2020

Nelly Delay

Collection : Beaux Arts

Date de parution : 18/03/2020

Format :169 x 237 mm

166 pages

prix : 29.95 €

