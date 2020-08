Hors de prix - la critique

Résumé : Jean, serveur timide d’un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d’Irène, une aventurière intéressée. Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la retrouve sur la Côte d’Azur. Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu’il aime et s’installe comme homme de compagnie dans un magnifique palace. Ce nouveau statut le rapproche d’Irène qui accepte enfin sa présence. Elle lui donne alors des conseils et sans s’en rendre compte, s’attache de plus en plus à lui...

Critique : Pierre Salvadori aime les comédies de l’âge d’or hollywoodien (Lubitsch en particulier) et ça se voit. Son dernier film est un petit bijou cinématographique, léger et pétillant comme du champagne, serti de dialogues éclatants et aussi soigné et précis dans la mise en scène que l’ouvrage d’un tailleur de diamants. Bref, un travail d’orfèvre pour une comédie qui n’a pas la paresse de se reposer uniquement sur l’aura et le talent de ses deux têtes d’affiche. La fluidité de la caméra, l’inventivité du montage (une idée dans un plan se prolonge dans le suivant), la maîtrise de l’ellipse et les différentes trouvailles visuelles offrent, au contraire, un plaisir complémentaire à celui que nous procurent Audrey Tautou et Gad Elmaleh. Au lieu de cabotiner à vide dans la mélasse, ils exécutent leurs savoureux numéros sur un lit de caviar. C’est assez rare pour être souligné.

Les gags de Gad sont souvent désopilants et l’on redécouvre avec bonheur celui qui aurait pu être un grand acteur du muet. La ressemblance avec Buster Keaton est tout à fait justifiée et n’a jamais paru aussi frappante. On pense aussi à Claude Melki, l’oncle de Gilbert et acteur fétiche du regretté Jean-Daniel Pollet. En tout cas, Elmaleh semble avoir beaucoup travaillé sa gestuelle et ses mimiques de grand timide attachant, comme le sont d’ailleurs beaucoup de personnages de Salvadori. Il dégage également une sorte de douce mélancolie qui contamine le rythme du film. Un rythme raffiné, étrangement lent, qui permet de déguster les scènes au lieu de les consommer avidement. Salvadori prend son temps, fait respirer ses plans et évite soigneusement d’enfiler les perles comiques à la chaîne. Quant à Audrey Tautou, elle est radieuse. On aimerait presque la détester mais elle est tout simplement désarmante. Elle quitte son rôle de petite fille agaçante pour jouer une peau de vache séduisante.

Alors, bien sûr, le propos du film sur "l’amour et le bonheur, ça ne s’achète pas" est très premier degré mais il échappe à toute lourdeur morale et symbolique (sauf peut-être l’"euro symbolique", justement, que les personnages utilisent pour "s’acheter", avant de le jeter pour s’offrir leur liberté). Et cette rafraîchissante naïveté se révèle être un puissant remède au cynisme ambiant, comme savaient les concocter les maîtres américains du cinéaste français.

A voir... à tout prix !