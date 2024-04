Hot Fuzz - Edgar Wright - critique

Résumé : À Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu’il fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir" dans le petit village de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série de crimes étranges va le remettre dans l’action...

Critique : Après Shaun of the Dead (vous savez, cette comédie romantique avec des zombies devenue culte partout dans le monde), la fine équipe anglaise revient avec Hot Fuzz, parodie de films d’action américains. Et, dans la grisaille des comédies actuelles, elle frappe fort, très fort même. Peut-être encore plus fort qu’avec son pastiche horrifique tant cette fois-ci les auteurs ont été contraints de se dépasser pour ne pas décevoir. Dans le cas présent, ils rappellent que parodie ne rime pas toujours avec copié-collé poussiéreux des derniers hits à la mode (ce serait mal connaître l’esprit créatif de la maison). À la cool, Wright réunit à nouveau ses potes (Simon Pegg et Nick Frost) pour incarner deux personnages qui, malgré eux, vont tout mettre en œuvre pour traquer un tueur en série sévissant dans une bourgade isolée. Comme dans Shaun of the Dead, on peut y voir divers degrés de lecture. Wright a construit un whodunit qui peut être envisagé autrement que d’un point de vue purement parodique. La résolution finale, à la fois inattendue et grotesque, répond à toutes ces attentes.

Là-dessus, le jeune cinéaste booste les influences encombrantes avec une rigueur d’écriture, un sens de l’humour dévastateur, des chausse-trapes manipulatrices, des gunfights barrés, des caméos hallucinés (Martin Freeman, Bill Nighty, Steve Coogan, Peter Jackson et Cate Blanchett), des dialogues acérés et un montage saccadé. Dans son élan, il s’octroie même le droit de faire rire de trucs pas drôles sans en faire des tonnes. Sans en avoir l’air, sur le ton déconneur, le film pose de vraies questions (l’ambiguïté morale des bonnes intentions, les relations père-fils avec le souffle shakespearien de George Lucas en fond respiratoire). Parmi la noria de clins d’œil (Terminator 2, Raising Arizona, Pour une poignée de dollars, Shining, La malédiction, The Wicker Man, Chinatown voire même Shaun of the Dead), il faut déceler les deux vraies influences de la team : Point Break de Kathryn Bigelow, et Bad boys 2 de Michael Bay, nommément cités. Mais dans le genre parodique, les lascars viennent d’inscrire une nouvelle référence : la leur. Soit celle de Hot fuzz, film de potes hilarant et décomplexé qui séduit gravement l’œil et l’esprit.