iHostage - Bobby Boermans - critique

Résumé : Un citoyen bulgare est pris au piège alors qu’un individu armé maintient en otage les personnes présentes dans le bâtiment.

Critique : iHostage est ambitieux. Adapter un fait choquant qui a marqué une société sur grand écran peut – parfois – être une idée abominable. Beaucoup de réalisateurs tombent dans un aspect sensationnaliste sans questionner les enjeux d’une telle production cinématographique. Le cas Cédric Jimenez est d’ailleurs le plus frappant : malgré une qualité d’image qu’on ne peut que saluer, il met en lumière des sujets clefs en France – les quartiers Nord de Marseille avec Bac Nord ou les attentats du 13 novembre 2015 avec Novembre – en oubliant la puissance du septième art sur les esprits. Nier la politique de l’image au profit de l’action policière ou militaire est presque irresponsable. Bobby Boermans a compris cette facilité et prend donc le contre-pied du réalisateur français avec iHostage. Malgré la présence de certaines scènes d’infiltration ou de suspense, le film fait le choix de s’attarder particulièrement sur l’aspect psychique et social de chaque personnage. Cette direction artistique permet de décortiquer la société, l’Apple Store endossant un rôle de laboratoire de recherches. iHostage tente de repenser le fonctionnement des États contemporains à travers le personnage d’Ammar Ajar, le preneur d’otage, et d’Ilian Petrov, sa victime. Les deux se rejoignent à travers une pensée presque anarchiste – dans le sens idéologique du terme – haïssant un capitalisme qui les ronge. Cependant, cette dualité offre deux points de vue de la société : la violence et la haine de l’autre ou – sans aller dans le manichéisme – la débrouillardise et le courage.

En fait, le film néerlandais semble comprendre beaucoup plus l’impact d’une image sur la compréhension du monde. Dans un monde où les écrans envahissent l’espace, le cinéma se doit d’être au rendez-vous et ne doit se contenter de filmer pour filmer, particulièrement lorsque le sujet tourne autour d’un fait réel. S’approprier, questionner et partager : voilà la formule.