Novembre - Cédric Jimenez - critique

Résumé : Une plongée au cœur de l’antiterrorisme pendant les cinq jours de traque qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Critique : Deux ans après Bac Nord, Cédric Jimenez s’empare du traumatisme de tout un pays, une blessure encore béante que le cinéaste et son scénariste Olivier Demangel ont décidé de traiter sous la forme d’un polar noir dans le sillage du Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow, à l’exception près que Novembre fut conçu dès ses prémices comme un long métrage choral où une mosaïque de personnages est confrontée à l’inénarrable. Jimenez inscrit Novembre dans un certain mouvement de reconstitution cinégenique initié il y a quelques années avec Made in France de Nicolas Boukhrief, traitant déjà de la cellule djihadiste à l’origine des attentats du 13 novembre. Ici, ces attentats ne seront jamais montrés et nos enquêteurs arrivent après la tempête, dans un chaos indescriptible où la caméra tremblante de Jimenez arrive à peine à percevoir ce qui se passe sous nos yeux, au milieu des silhouettes floues et des visages médusés. Le travail de documentation de Jimenez et Demangel demeure en cela admirable dans la manière de nous immerger dans les rouages de l’unité antiterroriste, semblable à un tunnel que l’on croirait sans fin, où nos repères temporels se dilatent de plus en plus, les enquêteurs travaillant nuit et jour pour empêcher une attaque probable. Jimenez n’ignore pas pour autant les nombreuses erreurs et les dysfonctionnements des services de sécurité survenus durant ces cinq jours auprès des bureaux de la NSDAT, car Novembre est aussi un récit de l’incompétence et de la dérive.

À l’instar de Kathryn Bigelow qui montrait à travers Zero Dark Thirty comment les États-Unis transformaient la traque de Ben Laden en véritable croisade où l’administration américaine abandonnait ses principes fondamentaux, notamment dans les droits accordés aux prisonniers de guerre, et utilisait tous les moyens à disposition, incluant la torture et la négation de l’humain, pour retrouver l’ennemi public numéro un, Jimenez pointe du doigt, notamment lors d’une scène clé où le personnage de Jean Dujardin ordonne à ses équipes de placer en garde à vue tous les Français ayant eu un comportement suspect les dernières vingt-quatre heures précédant les attentats, les dérives anti-démocratiques qui peuvent découler d’un état d’urgence absolu où le danger peut venir de partout dans un monde en perpétuelle mutation où nos administrations faillibles sont incapables de riposter. Novembre s’émancipe alors du genre du thriller nerveux pour s’élever en objet cathartique contemporain où la promesse d’un actioner bourrin se fait soudain récit de la mémoire collective de cette chasse aux fantômes.

En définitive, Novembre est un film fleuve d’une extrême âpreté, dépourvu d’artifices et bien loin de la pyrotechnie et l’hémoglobine mis en avant durant sa promotion. Jimenez préfère s’attarder sur des fragments d’humanité de ses antihéros disséminés ici et là, ces petits moments de dérochement qui font de Novembre un grand thriller humaniste se concentrant presque exclusivement sur ses personnages. Il montre comment leurs actions influent le cours de l’enquête autant que leurs convictions morales. On ressort de Novembre lessivés, happé de la première à la dernière minute par ce cataclysme que l’on croyait derrière nous mais dont une sonnerie de téléphone ou une sirène d’ambulance parviennent encore à heurter nos âmes meurtries.