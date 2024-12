Il était une fois Michel Legrand - David Herzog Dessites - critique

Résumé : « La Musique, c’est la vie ». Michel Legrand entre au Conservatoire de Paris à l’âge de dix ans et s’impose très vite comme un surdoué. Trois Oscars et soixante-quinze ans plus tard, il se produit pour la première fois à la Philharmonie de Paris devant un public conquis. De la chanson jusqu’au cinéma, ce véritable virtuose n’a jamais cessé de repousser les frontières de son art, collaborant avec des légendes comme Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbra Streisand ou encore Natalie Dessay. Son énergie infinie en fait l’un des compositeurs les plus acclamés du siècle, dont les mélodies flamboyantes continuent de nous enchanter.

Critique : On peut ne pas être sensible à l’univers de Michel Legrand mais force est de reconnaître que son étonnant éclectisme marque à tout jamais le monde musical français. Du jazz qu’il découvre à dix ans à la musique classique en passant par la musique de films et les comédies musicales, il n’a cessé de s’adonner à sa passion. Tour à tour pianiste, compositeur, arrangeur, chanteur, chef d’orchestre, et même réalisateur le temps d’un film, désigné comme musicien complet par Claude Lelouch, cadeau de la vie par Francis Perrin, peintre sonore par Jacques Demy, il collabore avec les plus grands chanteurs du XXe siècle et crée des titres qui résonnent encore aujourd’hui.

copyright 1961 - Ciné Tamaris

Michel Legrand naît à Paris le 24 février 1932. Ses parents, Raymond Legrand, compositeur, et Marcelle Der Mikaëlian, sœur du chef d’orchestre Jacques Hélian, divorcent quand il a trois ans. Dès lors, il voit peu son père, un homme décrit comme instable et peu attentif aux autres. Il se cherche alors un père de substitution et finit par adopter une mère de musique, Nadia Boulanger, qui façonne pour toujours sa vision musicale. En 1960, l’arrivée de la Nouvelle Vague lui permet de rencontrer Jean-Luc Godard, Agnès Varda et surtout Jacques Demy, avec qui il conjugue collaboration fructueuse et amitié fidèle. Les parapluies de Cherbourg, mêlant jazz et lyrisme, scelle la naissance d’un genre nouveau, la comédie musicale et ses dialogues chantés. Ses œuvre musicales continueront d’accompagner les films de nombreux réalisateurs, parmi lesquels Claude Lelouch, Élie Chouraqui, Jean-Paul Rappeneau, Jacques Deray, Philippe de Broca, Xavier Beauvois et même Robert Mulligan, Clint Eastwood, Joseph Losey, Richard Brooks.

Copyright 1963 - Ciné Tamaris

Suivant pendant sept ans ce travailleur acharné, David Herzog Dessites dresse le portrait intime de l’homme autant que de l’artiste. L’énergie, l’enthousiasme, la capacité de travail ont toujours été ses moteurs, le menant parfois aux limites du mépris pour qui ne suit pas le même rythme que lui pour finalement se fondre en excuses. Assurément l’homme est intransigeant. Sans doute perçons-nous là l’un des mystères de soixante ans d’une carrière jamais remise en cause.

Assemblant les pièces éparpillées de son puzzle, le réalisateur alterne interviews récentes et passées du maestro, témoignages de personnalités qui l’ont côtoyé (Lelouch, Beauvois, Francis Perrin, Nathalie Dessay, Quincy Jones, Barbra Streisand, Sting et tant d’autres) et extraits de concerts et de films pour révéler pour toute la richesse artistique de ces dernières décennies. Enfin dans la dernière partie jaillit toute l’émotion. Le temps fait son œuvre et malgré toute la passion qui envahit encore notre insatiable virtuose, il doit rendre les armes. Tel le roseau, il plie mais ne rompt pas mais cet ultime concert à la Philharmonie de Paris nous signifie qu’il est temps de quitter, à regret, la scène.

Heureusement, toute la diversité de l’œuvre de celui qui inspire encore et toujours de nombreux artistes contemporains continue de vivre à travers le monde.