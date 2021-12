Indiana Jones et le temple maudit - Steven Spielberg - critique

Résumé : 1935, dans un cabaret de Shanghai, Indiana Jones (Harrison Ford) est pris à parti par des gangsters, alors qu’il souhaite leur reprendre le bijou inestimable qu’ils possèdent. Après une bagarre, il est obligé de se sauver, emmenant avec lui la chanteuse Willie Scott (Kate Capshaw), et Demi-Lune (Jonathan Ke Quan), un adolescent chinois.

Critique : On ne change pas une équipe qui gagne. Après le succès phénoménal du premier opus Les aventuriers de l’arche perdu (Raiders of the Lost Ark 1981), Steven Spielberg et son producteur George Lucas reprennent le cours des aventures du désormais mythique professeur d’archéologie Harry Walton Jr dit Indiana Jones. Seulement, comme un petit clin d’œil contrariant le principe habituel des suites, ils situent leur intrigue un avant le premier épisode !

L’intrigue va de nouveau être menée à tambour battant, le héros et ses amis devront éviter toutes les chausses-trappes que cette aventure, qui va les conduire en Inde, va leur faire subir sans temps mort. Se rendant dans un temple mystérieux pour récupérer une pierre précieuse, le trio va être confronté à d’incroyables dangers : marcher sur un tapis d’insectes, se trouver coincé dans une pièce piégée, hérissée de pieux, qui rétrécie, ou être enchaîné dans une grille approchée au plus près de la lave en fusion.

Parallèlement, Indiana Jones aura fort à faire avec le gamin, gaffeur et maladroit, et avec la chanteuse, mondaine et faussement superficielle, avec qui il se chamaille perpétuellement.

Parmi les séquences d’anthologie dont nous gratifie le récit, on retiendra le petit train de la mine qui va entreprendre une descente infernale tout à fait réjouissante, ainsi que leur fuite risquée sur un pont de corde suspendu au dessus d’un grand vide.

Mais comme précédemment, le ton est léger, rien n’est vraiment sérieux et l’intrigue ne néglige pas les références humoristiques, y compris celles puisées dans le premier épisode.

Le succès sera encore au rendez-vous et permettra d’envisager encore une fois une nouvelle suite. Ce sera chose faite en 1989 avec Indiana Jones et la dernière croisade (Indiana Jones and the Last Crusade) où les auteurs feront retrouver son père (et quel père !) au désormais célèbre anthropologue.