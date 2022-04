Inexorable - Fabrice Du Welz - critique

Résumé : À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...

Critique : Tourné en opposition à son précédent long-métrage, Adoration (2019), le nouveau film du réalisateur et scénariste belge Fabrice Du Welz est un thriller étouffant, venimeux, dont la tension ne cesse de grimper à mesure que les disputes entre les personnages se multiplient et que chacun révèle son vrai visage.

Inexorable suit ainsi Benoît Poelvoorde dans le rôle d’un auteur ayant rencontré un vif succès avec son premier roman, édité par celle qui deviendra son épouse, campée par Mélanie Doutey. Le couple emménage dans la maison familiale à la suite du décès du père de Jeanne, qui était également éditeur et lui a légué non seulement son entreprise mais aussi le manoir, situé à la campagne où la petite fille du couple s’ennuie et rencontre des difficultés à se faire des amis. Jusqu’à l’arrivée de Gloria, une jeune femme qui va progressivement devenir indispensable à toute la famille, même si elle semble ne pas être là par hasard...

Le ver ayant donc pénétré l’air de rien dans le fruit, chaque faiblesse des personnages va lui permettre de faire imploser une famille dont les membres ne sont pas si à l’aise les uns avec les autres.

Bercé par le Nisi Dominus, la cantate de Vivaldi, pour seule musique, ce home invasion s’attarde sur le rapport au père et à la mère, sur les liens d’autorité qui peuvent exister entre parents et enfants et sur les sentiments contradictoires que l’on peut éprouver pour les siens. Le cinéaste compare ainsi, de manière ingénieuse, l’obéissance et la confiance qu’un enfant peut éprouver pour ses parents à la relation entre un animal et son maître. Tour à tour compagnon de jeu, ami dévoué puis prédateur, le chien de la famille personnifie les liens compliqués entre un parent et son enfant, surtout lorsqu’une tierce personne s’en mêle.

Film malsain qui ne cessera de remuer le spectateur longtemps après la projection, Inexorable n’invente certes rien mais ne cherche pas à cacher que l’homme, même le meilleur, a aussi sa part de vice.

Huis clos étouffant tourné en pellicule Super 16mm, encadré par des génériques de début et de fin élaborés par le graphiste franco-japonais Tom Kan, Inexorable n’échappe pas au cliché de l’homme d’âge mûr qui, entouré de (très) jeunes femmes, semble perdre la tête, prêt à multiplier les mensonges. Rien de nouveau de ce côté-là, les actrices étant toujours plus jeunes que les acteurs pour conter ce genre d’histoire, même si le film repose entièrement sur les performances d’un Benoît Poelvoorde plus nerveux que jamais et d’une Alba Gaïa Bellugi magnétique et inquiétante.

Un ovni qui interroge donc, mais rappelle que le cinéma peut déranger, loin de tout divertissement. C’est aussi ça le septième art.