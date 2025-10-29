Ito Jakuchu, la nature enchantée – Joséphine Bindé - chronique livre

Résumé : « Ito Jakuchu, la nature enchantée » présente l’artiste japonais Ito Jakuchu (1716-1800) et son œuvre phare, « le Royaume coloré des êtres vivants », série de rouleaux de soie peints mettant en scène animaux et végétaux dans une luxuriance de détails.

Critique : Joséphine Bindé nous immerge dans le Japon du XIIIe siècle. En pleine ère Edo, apparaît un homme étonnant, un autodidacte qui décide d’aller au bout de sa passion, la peinture. Cet artiste, Ito Jakuchu, choisit de reproduire les animaux et les plantes de son environnement. Il observe la vie qui l’entoure et la croque sous tous les angles. Au départ commerçant, il est absorbé par la passion de l’art tout son temps, jusqu’au moment où il quitte le commerce familial. Ito Jakuchu dessine sur de la soie sa grande œuvre, cette incroyable série "Le Royaume coloré des êtres vivants". Une trentaine de rouleaux de plus d’un mètre de long chacun met en scène principalement des oiseaux, marchant ou volant au milieu des branches et des plantes, en différentes saisons. Ito Jakuchu représente aussi des insectes, des poissons, des coquillages, des mammifères et même une créature surnaturelle, le phénix ! Malgré la difficulté de son support, la soie, Ito Jakuchu s’attache à tracer finement, de manière réaliste, tous les détails anatomiques de ses sujets.

Il offre ces rouleaux à un temple bouddhiste et lui-même finit par entrer dans les ordres. Joséphine Bindé raconte ce parcours étonnant et ce talent hors du commun. Elle aborde aussi les techniques d’Ito Jakuchu pour arriver à cette finesse et cette fidélité. Ito Jakuchu n’hésite pas à innover. Pour la neige, par exemple, il peint d’un côté et de l’autre de la soie, pour créer des effets de profondeur.

Joséphine Bindé explore également les thématiques traitées dans ces rouleaux. Il y a les symboles typiquement japonais, comme la grue représentant la longévité. Mais on y trouve aussi des thèmes religieux, des alliances classiques de la peinture japonaise de type "plantes et oiseaux" ainsi que des jeux avec ces imageries classiques qu’Ito Jkakuchu sait détourner avec malice.

À côté de ces rouleaux ayant connu un succès historique, Ito Jakuchu s’est essayé à l’encre sur papier et l’estampe sur bois.

Pivoines et papillons, vers 1757-1758, Rouleau vertical n°25, couleurs sur soie, 142x79,8cm Copyright The Museum of the Imperial Colections, Sannomaru Shozokan, Tokyo Copyright Hazan 2025.

Ce livre laisse la part belle aux œuvres d’Ito Jakuchu. La couverture pose d’emblée le niveau incroyable de l’artiste. Les pages d’illustrations alternent des vues complètes avec des plans plus serrés sur certaines parties des rouleaux. Parfois, ces plans sont assez similaires, ce qui est étonnant, car on reste alors dans la même zone de la toile. Le plus souvent, on navigue entre les couleurs chatoyantes, les détails savamment maîtrisés, les mélange de techniques et cette abondance de motifs, qu’il s’agisse des plumes, des feuilles, des baies présentes dans les nombreuses reproductions.

Le recueil est tout aussi finement travaillé : dessin placé sur les tranches en jaspage, couverture cartonnée au toucher « soie », que l’on ferme avec un ruban de tissu rouge, pages pliées et reliées, constituent autant de gages de qualité d’un très bel ouvrage.

Ito Jakuchu, la nature enchantée retrace la vie d’un peintre talentueux, ses méthodes de travail et surtout ses créations surprenantes, proposant un écrin à la hauteur de la beauté de ses œuvres magnifiques.