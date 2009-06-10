Critique

Jaffa - Karen Yedaya - critique

Roméo et Mali

Le 7 septembre 2025

Après Mon Trésor, Caméra d’Or à Cannes en 2004, Keren Yedaya revient en force avec ce drame familial, qui explore à une échelle intime les relations tendues entre Israéliens et Palestiniens. Intense.

  • Norman06 11 juin 2009
    Bien plus qu’un Roméo et Juliette avec en toile de fond le conflit israélo-palestinien, Jaffa transcende les conventions du mélo pour atteindre les accents d’une tragédie antique. Dépouillée à l’extrême (peu de musique, des plans sobres et justes mais qui ne versent pas dans l’académisme), la réalisation va à l’essentiel, mais n’hésite pas à s’attarder sur de beaux visages de femmes en pleurs : magnifiques séquences dans lesquelles Mali hésite face à ces choix de maternité et d’amour, partagée entre des liens familiaux affectifs, un sentiment de culpabilité, et une obstination amoureuse qui la ronge.
