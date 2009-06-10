Jaffa - Karen Yedaya - critique

Résumé : Situé au cœur de Jaffa, une ville que les Palestiniens surnomment "la fiancée de la mer", le garage de Reuven est une affaire familiale. Il y emploie sa fille Mali et son fils Meir, ainsi que Toufik et Hassan, un jeune Palestinien et son père. Personne ne se doute que Mali et Toufil s’aiment depuis des années. Alors que les deux amants préparent en secret leur mariage, la tension monte entre Meir et Toufik...

Critique : Jaffa est la partie sud de la ville côtière de Tel-Aviv en Israël, quartier cosmopolite où cohabitent les populations juives et arabes, ayant servi de cadre à la création de l’État d’Israël en 1948. En choisissant de faire de cette ville, à la fois le titre et le cadre de son film, présenté hors compétition à Cannes 2009, Keren Yedaya (Caméra d’Or à Cannes en 2004 pour son premier long-métrage, Mon trésor) enrichit Jaffa d’une portée historique et politique. L’histoire de la famille juive Wolf et des amours contrariées de Mali et de Toufik acquiert une portée symbolique ; elle incarne, avec la sobriété du drame intime, la haine larvée et quotidienne de deux peuples, le racisme, les non-dits, les problèmes inextricables d’un conflit tu mais toujours prégnant.

© Rezo Films

La famille Wolf, entre son père bienveillant et taiseux (Moni Moshonov) et sa mère un tantinet autoritaire (la superbe Ronit Elkabetz), mène une vie en apparence tranquille, malgré les sautes d’humeur de leur fils Meir, entre leur garage et leurs soirées devant les programmes télé, où Monsieur masse les pieds de Madame. Mais cette sérénité affichée masque en réalité des tabous indépassables, qui empêchent par exemple leur fille Mali (Dana Ivgy) de vivre au grand jour son amour avec Toufik, le mécanicien arabe. La portée tragique de cette romance à la Roméo et Juliette va exploser suite à un accident fatal en milieu de film (on se gardera bien de le révéler), qui va nouer le drame et mettre à jour le danger d’une situation familiale étouffante. Enfermée dans le non-dit, portant un lourd secret pendant des années, la jeune Mali vit comme si de rien n’était en mentant à tout le monde : à sa famille, à son fiancé... y compris à elle-même. La révélation finale de Mali fait l’effet d’une déflagration, et la jeune femme prend le risque de se couper de tous ceux qui l’aiment ; mais malgré tout ce qu’elle coûte de cris et de larmes, la vérité est la seule condition pour résoudre un passé pourrissant, et pour s’offrir un avenir plus lumineux : dans la belle dernière scène, la vue de la mer figure cette ouverture et ce nouveau départ.

© Rezo Films

La mise en scène de Yedaya, maîtrisée mais avare en effets, saisit les dilemmes, les lâchetés et les deuils de ses personnages. L’utilisation fréquente du zoom lui permet de cerner au plus près les visages de ses comédiens, capturant un regard ou une expression qui traduit tout son désarroi. Ainsi, les scènes les plus intimes n’ennuient jamais, d’autant plus que Yedaya établit un parallèle intéressant entre modes de vie juif et arabe, le premier très occidentalisé et moderne, le second plus empreint d’archaïsme et de religion. Grâce à cette économie de moyens qui sert l’acuité et la justesse de la réalisatrice, les scènes les plus dures, parfois très étirées (certains plans durent près de dix minutes) n’en ont que plus de force : on pense à cette séquence déchirante à l’hôpital, où la famille Wolf réunie apprend la mort de l’un des leurs. Elles offrent un champ ouvert au talent d’acteurs formidables, de Moni Moshonov (vu notamment dans Two Lovers) à Ronit Elkabetz, qui irradie de puissance, de beauté et de féminité, sans oublier la jeune Dana Ivgy. Celle-ci exprime avec intensité tout le tragique de Mali, acculée et contrainte de faire des choix douloureux dans le silence. Elle est le parfait instrument d’un beau portrait de la jeunesse israélienne, qui a soif de liberté mais se heurte à l’intransigeance et aux éternels conflits de leurs aînés, doublé d’un portrait de femme(s), moderne et d’une constante vérité. Un mélodrame puissant, qui porte haut les couleurs de sa nation dans le cinéma actuel.