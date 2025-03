Je le jure - Samuel Theis - critique

Résumé : À quarante ans, Fabio se laisse porter par le courant. Un peu largué, il trouve du réconfort dans l’alcool. Et un peu auprès de Marie, de vingt ans son aînée, avec qui il entretient une relation secrète. Un jour, il reçoit une convocation pour être juré d’assises : il va devoir juger un jeune pyromane accusé d’homicide involontaire.

Critique : Après Party Girl (coréalisé avec Claire Burger et Marie Amachoukeli), qui dressait le portrait d’une prostituée en fin de carrière, puis Petite nature, un récit d’apprentissage bouleversant, Samuel Theis confirme son sens de l’exploration naturaliste. Partisan d’un cinéma authentique, il aime placer ses sujets dans un décor âpre. Sa région d’origine, la Moselle, sa désindustrialisation et ses espaces abandonnés servent d’écrin idéal à cette histoire judiciaire où ni la fantaisie, ni le spectaculaire ne sont de mise. Car il ne s’agit plus ici de chercher la culpabilité d’un criminel qui a déjà été jugé, mais bien de déterminer la mesure de la juste peine, celle qui protégera à la fois la société et réinsérera l’accusé, en fonction de sa personnalité, son parcours, ses failles et ses atouts, de trouver le fragile équilibre entre justesse et justice.

Un vaste sujet de société auquel ce film ne prétend, bien sûr, pas répondre, mais dont il démontre avec pertinence tous les écueils en scrutant l’état d’esprit de citoyens aux sensibilités et aux opinions diversifiées, confrontés à une situation extraordinaire. Le casting, qui mélange comédiennes et comédiens chevronnés aux tonalités multiples (Louise Bourgoin, Marina Foïs, Micha Lescot, Sophie Guillemin, Eva Huault) à des acteurs non professionnels, diffuse une synergie qui fait tout l’intérêt de ce troisième long-métrage d’un réalisateur adroit à toujours trouver le ton adéquat pour parler de sujets graves. Focaliser toute l’attention sur Fabio, un garçon timide et peu causant, pousse chacun d’entre nous à s’interroger sur son rapport ambigu, entre attirance et inquiétude, au monde de la magistrature. Julien Ernwein, maçon dans la vie promu pivot principal de cet épisode judiciaire, endosse avec un naturel confondant les bouleversements d’un homme fragile et légèrement marginalisé, écrasé par des attentes qu’il ne sait comment combler et que son statut non choisi de juré va venir secouer.

On regrettera juste que le scénario ait cru bon de lui adjoindre une compagne de vingt ans son aînée, telle une provocation sociale qui alourdit inutilement plutôt qu’elle n’enjolive son profil d’homme en quête de repères. Car finalement, s’il fait figure de maillon faible au milieu de jurés trop sûrs d’eux, Fabio sert surtout de régulateur. Sa parole retenue temporise le regard violemment désabusé de l’un sur la justice ou le jugement répressif pour mieux amener la compréhension des attentes et des frustrations du peuple autour d’une institution opaque dont les codes et le hiérarchisation lui échappent. Enfin, choisir de statuer sur le sort d’un pyromane (interprété avec une parfaite sobriété par Souleymane Cissé, lui aussi acteur novice qui n’avait jamais joué devant une caméra) plutôt que sur celui d’un meurtrier sanguinaire permet d’échapper à toute fascination morbide pour ne s’intéresser qu’aux rouages, parfois grinçants, de l’univers judiciaire, et à la difficulté de rendre la justice. Avec son approche pédagogique intelligemment étayée, Je le jure qui entremêle tension et introspection, retient l’attention durablement.