Jesús López - Maximiliano Schonfeld - critique

Résumé : Jesús López, jeune pilote de course automobile, meurt brutalement dans un accident de moto, laissant les habitants de son village sous le choc. Son cousin Abel, un adolescent mal dans sa peau, est alors tenté de prendre sa place. Il emménage chez les parents de Jesús, porte ses vêtements et se rapproche de ses amis ainsi que d’Azul, son ex-petite amie. Son entourage le laisse faire mais la ressemblance avec son cousin va commencer à devenir troublante.

Critique : Réalisateur, scénariste et producteur argentin, Maximiliano Schonfeld a été formé à l’ENERC (École Nationale de Cinéma) de Buenos Aires. Jesús López est son troisième long métrage de fiction, écrit avec la romancière Selva Almada. L’œuvre a obtenu le prix du meilleur film au Festival Biarritz d’Amérique Latine, et celui du meilleur film d’Amérique latine à Marc del Plata. Elle a par ailleurs été sélectionnée au Festival de Saint-Sébastien. Le scénario est nourri de souvenirs autobiographiques du réalisateur à la suite de deux décès l’ayant affecté, dont celui d’un jeune acteur qui jouait dans ses courts métrages. La première heure de la narration nous plonge dans un cadre naturaliste, avec la description de l’existence de deux proches familles dans une région rurale de l’Argentine, entre travaux des champs et activités traduisant plutôt ennui et désenchantement chez les plus jeunes, dont certains rêvent de rejoindre la capitale.

Jesús López est aussi un portrait psychologique d’adolescent qui se cherche, et va connaître une curieuse expérience après la mort de son cousin. Le réalisateur précise ainsi dans la note d’intention : « L’adolescence est une étape de recherche, une période de transition. On ne sait pas encore qui on est, ni ce qu’on voudrait devenir. On cherche des modèles, aussi bien parmi les proches que parmi des personnes inaccessibles. La mort, une idée romantique de la mort, nous tourne sans cesse autour pendant l’adolescence. Que se passe-t-il lorsqu’une tragédie nous offre la possibilité d’être un autre ? Non pas un autre qui devrait s’inventer, sinon au contraire, un autre qui n’est déjà plus là. Habiter dans une coquille vide, quelque chose comme ça, prendre la place de l’autre ». Le métrage ne manque certes pas de qualités, à commencer par la direction d’acteurs, qui sont des comédiens expérimentés, des débutants et des non-professionnels. On appréciera aussi le travail sonore, de la tonalité des dialogues aux légers différés sur les cris d’animaux. Et Maximiliano Schonfeld possède indéniablement un sens visuel, alternant plans fixes et séquences plus mobiles, avec une utilisation pertinente de la diversité des paysages et des scènes en intérieur.

Mais si les intentions sont sincères et louables, le film accumule malgré tout un certain nombre de poncifs, surlignant l’évolution psychologique du protagoniste dans un récit manquant singulièrement de rythme. Et sur le thème du dédoublement de personnalité, le cinéma a offert plusieurs œuvres d’un autre calibre, de Plein soleil de René Clément à Trois femmes de Robert Altman. Le récit prend une tournure semi-fantastique surprenante dans sa dernière partie, mais l’évidence de la parabole religieuse et ou psychanalytique est trop manifeste, là où un long métrage comme Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher jouait davantage la carte de la subtilité et de l’ambiguïté. Au final, Jesús López est séduisant sur le papier, ne démérite pas mais peine à convaincre pleinement.