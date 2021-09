John and the Hole - Pascual Sisto - critique

Résumé : John (Charlie Shotwell), une douzaine d’années, paraît froid et détaché. Son père lui offre un drone qu’il utilise dans le grand parc qui entoure la maison. Allant jusqu’aux limites de la propriété, il découvre le chantier abandonné d’un bunker qui n’a jamais été terminé.

Critique : Dès le début, une atmosphère étrange flotte autour de la famille de John. Tout est feutré dans la maison ultra moderne mais froide. A table où se retrouvent les parents et les deux enfants (John a une sœur d’une vingtaine d’années), on mange dans un silence à peine rompu par quelques propos anodins. On comprend que John est inscrit pour des éliminatoires de tennis. Si cette activité réjouit son père, lui ne semble pas y prêter attention. Et puis, un soir, il annonce qu’il a perdu son drone, ce qui est faux.

IFO Films

Le cinéaste Pascual Sisto fait preuve d’une belle maîtrise pour ce premier long métrage. Des plans très longs et des dialogues réduits au minimum installent un malaise dès les premières images. Des indices, que l’on comprendra plus tard, sont égrenés au fil du récit. Pourquoi John observe t-il, immobile depuis l’étage le jardinier qui entretient les parterres entourant la piscine ? On devine que la découverte du bunker lui a donné une idée, mais laquelle ?

L’ambiance anxiogène prend une tournure surréaliste quand tout à coup, on quitte la maison familiale pour découvrir une maman, dans un appartement quelque part ailleurs, qui s’apprête à raconter à sa fillette l’histoire de John et le trou, sans plus d’indice.

Une belle réussite pour ce long métrage qui possède un ton énigmatique et original. L’interprétation du jeune Charlie Shotwell, omniprésent et inquiétant de mutisme, est remarquable.

Le film a obtenu le prix de la Révélation au dernier festival de Deauville.