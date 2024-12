Joli joli - Diastème - critique

Résumé : De Paris à Rome dans les années 70, le destin d’un écrivain fauché percute celui d’une star montante du cinéma. Leur chemin vers l’amour sera semé d’embuches, de quiproquos et rebondissements. Une comédie musicale et tourbillonnante !

Critique : Depuis Jacques Demy, peu de cinéastes se sont essayés au genre de la comédie musicale filmée, peu prisée en France. Pourtant, cette année 2024 semble marquer un regain d’intérêt avec Emilia Perez de Jacques Audiard, pressenti pour les Oscars, et le plus modeste mais néanmoins virevoltant Dans la cuisine des Nguyen de Stéphane Ly-Cuong, dont la sortie est prévue en mars 2025. L’occasion pour l’homme orchestre qu’est Diastème (auteur-compositeur, interprète, musicien, écrivain, dramaturge, scénariste, metteur en scène et réalisateur) de s’adjoindre la collaboration musicale d’Alex Beaupain pour bâtir, à partir de presque rien, une œuvre plutôt jolie jolie, aussi agréable à écouter que plaisante à regarder.

Un scénario vaudevillesque à l’étoffe bien mince s’amuse à faire et à défaire des couples, tous genres confondus. Au cœur d’une mise en scène nonchalante, on croise un écrivain en mal d’inspiration (William Lebghil) poursuivi par un huissier, une actrice à la recherche de la gloire (Clara Luciani), un producteur fou d’amour prêt à tout pour conquérir sa belle (José Garcia), un comédien gay coincé dans un placard (Vincent Dedienne), un réalisateur transi (Grégoire Ludig), un ingénieur du son sexy (Victor Belmondo), une assistante multi-emploi drôle et délurée (Laura Felpin) et quelques autres, le tout sur fond de romance semée de mensonges et quiproquos. De quoi être un peu déconcerté !

Et pourtant, peu à peu la magie opère et l’on se surprend à se laisser happer par cette narration affable et cette évocation colorée des années 70 baignée dans une ambiance kitsch qui, avec une roublardise toute à la fois pataude et candide, en profite pour se moquer des dérives de nos sociétés modernes. En voilà juste assez pour accepter de continuer ce voyage musical en compagnie de quelques titres d’autant que c’est du côté de l’interprétation que viendra le salut. Pas de mélodies mirifiques mais une succession de tendres ritournelles qui essaiment ça et là une symphonie de petites notes de sérénité et de bien-être. Clara Luciani, surprenante sous son casque de cheveux blonds, s’en sort plutôt bien pour son premier rôle au cinéma. Bien sûr, son timbre de voix est connu. Sans rien forcer, elle égaie de sa simple présence ces scènes chantées où se marient harmonieusement innocence et malice. Un peu plus tard, on s’étonne de découvrir l’agréable brin de voix que quelques-uns de nos célèbres acteurs (Vincent Dedienne, José Garcia, Grégoire Ludig) avaient jusque là tenu secret. Enfin, les rôles dits secondaires ne comptent pas pour rien. L’énergie communicative et la spontanéité de Laura Felpin font de celle qui reçut le Molière de l’humour 2023 l’un des éléments moteurs de cette fantaisie délicieusement acidulée.

Après avoir regardé droit dans les yeux la violence bête et brutale avec Un Français (2015), film aussi dérangeant qu’émouvant, boycotté à sa sortie, puis avoir habilement exploré les secrets des plus hautes instances de l’État avec Le monde d’hier, Diastème change totalement de registre. Il l’affirme : son but est d’essayer de rendre les spectateurs heureux, de les faire sourire et même rire tout en créant de la complicité. Assurément pari réussi !