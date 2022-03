Le Monde d’hier - Diastème - critique

Résumé : Elisabeth de Raincy, présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire.

Critique : Le Monde d’hier est un titre hérité d’un ouvrage de Stefan Sweig. On connaît l’opiniâtreté et l’éthique de l’écrivain autrichien, ce qui peut-être l’a amené à commettre le pire une nuit du 22 février 1942. Car ce nouveau film de Diastème parle tout entier de morale politique, probité et courage face à la menace populiste qui hante la France et l’Europe. Elisabeth de Raincy exerce comme présidente depuis cinq ans. Son mandat va s’éteindre et dans trois jours peut-être, une majorité fasciste succèdera à un régime républicain. Elle a donc quelques heures avec son secrétaire général pour faire reculer le basculement tragique de tout un pays, le nôtre.

Diastème est un artiste prolixe. Il est romancier, scénariste, cinéaste mais aussi et surtout un très grand metteur en scène de théâtre. Ici, la scène principale est celle du palais de l’Élysée où derrière les dorures et les fastes de la République, se joue le destin du monde. Le long-métrage est en quelque sorte conçu comme une pièce de théâtre. Un souffle accompagne dès les premières secondes jusqu’aux dernières séquences, le drame politique dont les victimes principales seront les gens du peuple, et particulièrement les minorités. Dans ces intérieurs cossus, la présidente compose avec son propre destin de femme et de mère, et tente de faire face au plus grand risque pour la France. Tout le reste n’est que manipulation, pièges, complots et haines. L’univers politique ne consent à aucune pitié, aucune empathie. L’enjeu est de garder le pouvoir et les choses se jouent dans un mouchoir de poche.

Si les films sur l’exercice du pouvoir sont nombreux au cinéma, Le Monde d’hier parvient à faire rencontrer le destin d’un pays et celui d’une femme écartelée par son rôle de mère et les soucis du quotidien d’un État comme la France. Elle est autant seule qu’accompagnée de quelques-uns, rares, choisis sur le volet. L’affection, l’amitié, l’amour n’ont pas de place dans cet univers féroce. Léa Drucker habite son personnage avec une densité incroyable. Tout le jeu de la comédienne n’est que finesse et nuance. Elle ne cherche pas à séduire le spectateur. Elle incarne une femme politique aussi sensible que froide et déterminée. L’intelligence du réalisateur est d’avoir choisi des comédiens qui tranchent avec des rôles aussi durs. Ainsi, la mise en scène évite de surjouer le drame. Le tragique se niche dans des regards, des larmes rares au coin des yeux, et des gestes imperceptibles.

L’opportunité de sortie du long-métrage est évidente dans un contexte général où la Russie étale sa cruauté en Ukraine et le destin de la France se joue avec une droite dure. Diastème offre un film dense, prenant d’un bout à l’autre. Le film évite tous les clichés du long-métrage politique. C’est un tour de force sur la comédie humaine qui habite depuis Molière et Racine toute la littérature française.