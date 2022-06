Jurassic World : Fallen Kingdom - le test Blu Ray

Résumé : Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l’île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

(c) 2018 Universal Studios. Tous droits réservés.

Le film : Rares sont les blockbusters à se retrouver entre les mains de véritables auteurs. Difficile exercice en effet que de marquer de son empreinte ce type de productions en dépit des attentes des studios et de leur logique implacable de franchise. Ce fut pourtant le cas de ce Jurassic World : Fallen Kingdom, confié au bon soins de l’Espagnol Juan Antonio Bayona, réalisateur émérite de L’orphelinat, The Impossible ou encore le très beau Quelques minutes après minuit.

Après une première partie faisant office de suite directe au précédent Jurassic World de Colin Trevorrow dans tout ce qu’il a de plus désagréable et de coolitude forcée, la seconde moitié du film s’engage dans une voie plus familière à l’œuvre du cinéaste ibérique et ses thématique fétiches. Exploration des mécaniques de la peur, perte de l’innocence et humanisme certain, à l’instar de son illustre prédécesseur Spielberg (dont Bayona lui même est un grand admirateur). Un second souffle que l’on trouve également dans une mise en scène plus intimiste, qui laisse parfois la part belle à la suggestion, et fait enfin travailler un imaginaire que nous avions dû débrancher depuis le monde perdu. Pas exempt de défauts (l’interprétation de certains membres du casting, Bryce Dallas Howard en tête, laisse toujours à désirer) cette nouvelle pierre apportée à l’édifice de la saga renoue enfin avec l’inventivité de ses débuts et délivre même une conclusion alléchante pour la suite.

Le test Blu-ray :

Les suppléments :

Un wagon de featurettes relativement creuses, de quelques minutes chacune, se concentrant sur divers aspects de la production. Basique, même si entendre Bayona avouer à demi mot avoir utilisé la technique de la destruction de l’île pour faire table rase du volet précédent à quelque chose de plaisant.

L’image :

Un master sans surprise très réussi, aussi efficace dans la débauche d’explosions colorés sur l’île que dans les jeux d’obscurités inquiétants du manoir. Niveau de détails excellent, et piqué extraordinairement précis, bien que parfois assez cruel avec l’œuvre, les dinosaures numériques des sous-sols du manoir apparaissant assez voyants sur le support.

Le son :

Tarif habituel avec le DTSX, ici au service d’une VO absolument monstrueuse ! Les scènes les plus épiques du film, mettant en valeur l’éveil du volcan, feront travailler les enceintes de plafond comme rarement, alors que les courses des dinosaures retentiront aux quatre coins de la pièce. Changement d’ambiance dans la deuxième partie du film, avec une belle spatialisation des ambiances inquiétantes du manoir et des dialogues parfaitement équilibrés. La VF en DTS HDMA 5.1 ne peut pas rivaliser, déjà bien descendue par un doublage à coté de la plaque.