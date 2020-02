Juste une balle perdue – la critique du livre

Résumé : Roman veut devenir boxeur. Il se rêve déjà professionnel lorsqu’il intègre une prestigieuse académie qui fera de lui un champion. Un soir, il rencontre Ana, une jeune fille qui va changer sa vie. Entre drogues, sexe, alcool, amour et délinquance, ces deux écorchés vont s’offrir une parenthèse enchantée. Mais tout tourne très vite au cauchemar. Comme s’il était impossible d’échapper à son destin. Juste une balle perdue raconte cette saison entre paradis et enfer.

Notre avis : Si l’académie de boxe lui a appris à se battre, c’est contre des adversaires calibrés : poids, physique, entraînement, tout est mesuré. Mais les sirènes du plaisir et de la découverte sont parfois irrésistibles, surtout quand on a 18 ans, comme Roman, encore catalogué « fils d’alcoolo ». Un passé qui ne lui a pas vraiment enseigné à lutter contre les pièges que la vie peut parfois réserver. Ayant passé les épreuves haut la main, et connaissant ses capacités, il se rêve déjà en champion invétéré. Des facilités, de nouvelles amitiés qui l’entraîneront à découvrir le monde de la nuit et ses appels à la liberté. C’est lors d’une de ces fêtes saturées de beats syncopés, de bouteilles enivrantes et de substances stupéfiantes qu’il la verra pour la première fois. « Elle s’appelait Ana et j’ai su dès le départ que ça allait merder » : sa carrière de boxeur s’arrêtera là.

Elle habite une villa somptueuse avec d’autres personnes aussi jeunes qu’eux, hébergée par un richissime et généreux homme d’affaires qui prendra Roman également sous son aile, contre quelques services délictueux. Cette rencontre que l’on aurait pu croire fortuite ne l’était pas. Ils ont tous une raison d’être là.

Cette intrigue habile nous emmènera sur la route du crime et de la tragédie. Cette épopée amoureuse à la Bonnie and Clyde, « chevauchée sauvage, la jeunesse et l’inconséquence agrippées à nos flancs », est écrite à l’encre du rock et du romantisme. Si la passion et la communauté dans lesquels Roman s’engage sont les refuges de sa liberté, c’est pour mieux tomber dans les affres d’une vie torturée et les dangers de ce dont il a toujours manqué : l’amour, le pouvoir et l’argent. Ne sachant pas les apprivoiser, c’est une « parenthèse enchantée » que sublime Joseph d’Anvers, auteur-compositeur pour Alain Bashung, Françoise Hardy ou encore Miossec. Chanteur avec quatre albums à son actif, il connaît le refrain des Jours incandescents et des Matins blancs, entre mélancolie nocturne et Jours sauvages, que l’on retrouve dans son « vrai » premier roman particulièrement convaincant. Envoûtant !