Goliath - Frédéric Tellier - critique

Résumé : France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Critique : Frédéric Tellier donne le ton en ouvrant son film : si le récit s’inspire de faits véritables, la ressemblance avec des personnages réels n’est absolument pas fortuite ni involontaire. Goliath sort sur les écrans en pleine tourmente ukrainienne alors que chacun a encore en tête les allers-retours improbables du Parlement français en matière d’interdiction de produits phytosanitaires. Car le sujet est bien celui-là : celui de familles éparpillées dans les campagnes françaises qui succombent à des cancers du sang, pendant qu’un producteur de pesticides diffuse au Parlement européen ou sur les médias, grâce à un lobbyiste ingénieux, des contre-vérités. L’entreprise s’entoure d’avocats talentueux et bénéficie de l’oreille attentive du gouvernement, du fait que l’interdiction de leurs produits ruinerait les agriculteurs et empêcherait les populations européennes et mondiales à se nourrir.

Frédéric Tellier met en scène deux univers. D’un côté, il y a les gens de peu, les Français issus du petit peuple qui s’amusent dans des kermesses ; de l’autre, il y a ceux de Paris, des bourgeois, qui défendent les intérêts des actionnaires et donc leur propre patrimoine. Entre ces deux mondes, le cinéaste met dos à dos un avocat plutôt paumé, mal fagoté, alcoolique ; et un lobbyiste élégant, sûr de lui, au talent indiscutable. On craint parfois la radicalité, voire la caricature, tant les contraires s’opposent. Mais pour raconter un tel récit, convaincre du scandale qui se joue dans notre monde, il faut sans doute accentuer les antagonismes. Le peuple écologiste se réjouira alors que les représentants de grands groupes, a fortiori polluants, crieront au terrorisme intellectuel.

Mais voilà, le film fonctionne très bien. On se laisse porter par un rythme permanent et l’on croit, sans réserve, aux personnages. Le cinéaste s’est entouré de trois comédiens magnifiques : Emmanuelle Bercot, Pierre Niney et Gilles Lellouche. La première s’était elle-même engagée dans un film militant en tant que réalisatrice lorsqu’elle avait mis en scène le fameux scandale du Mediator ; elle joue cette fois une épouse combative dont le mari ne va pas tarder à mourir d’un lymphome. Pierre Niney montre qu’il est tout autant capable d’incarner le héros persévérant et triomphant comme récemment dans Boîte noire, que le jeune lobbyiste sans foi ni loi, nullement étouffé par l’éthique. Et il y a Gilles Lellouche. Il inonde lui aussi l’écran de sa présence, sa fragilité et sa force, pendant près de deux heures. Le long-métrage échappe au risque du stéréotype grâce à ses acteurs qui, en plus de jouer un rôle, endossent avec fierté le blason du militantisme.

Goliath n’est pas sans défaut, il faut l’avouer, ne serait-ce dans la manière dont Frédéric Tellier force le réel. Mais le rythme, le jeu des acteurs, l’art de raconter des histoires prennent le pas sur toutes les fragilités de la mise en scène.