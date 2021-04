L’âge de glace 2 - La critique + le test DVD

Résumé : Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est beaucoup plus douce depuis que les glaces fondent et que la température remonte. Mais les problèmes ne sont pas terminés pour autant ! Manny rêve de fonder une famille, mais la toute dernière femelle de son espèce, Ellie, se prend pour un opossum... Plus grave encore, un immense barrage de glace qui retient l’océan est sur le point de se rompre sous l’effet du réchauffement et menace d’engloutir leur petit coin de paradis. Leur seule chance de survie se trouve à l’autre bout de la vallée... Voilà nos trois héros, accompagnés d’Ellie et de ses deux insupportables frères, Crash et Eddie - de vrais opossums, eux ! - lancés dans un périlleux voyage vers la vie...

Critique :Vous l’avez rêvé, Blue Sky l’a fait ! En 2002, les nouveaux venus sur la scène du film d’animation en 3D revisitaient la glaciation préhistorique via le trio infernal, mais déjà très attachant, que formaient Manny, le mammouth entêté au cœur d’or, Diego, le tigre aussi perfide et redoutable que sa grande "sœur" Bagheera, et Sid, le paresseux boulet, ridicule malgré lui. Offrant aux spectateurs une comédie aussi revigorante que les contrées glaciaires, belles et dangereuses, qu’il donnait à voir, L’âge de glace couplait la rudesse du climat à l’apprentissage difficile de la vie en communauté, auxquels venaient s’entremêler une série de rebondissements et gags tonitruants provoqués par Sid - personnage clé du film au fort pouvoir burlesque.

Depuis, Carlos Saldanha [1] ainsi que les scénaristes [2] ont beaucoup mûri l’histoire et les personnages. Désireuse avant tout de leur donner plus de corps, la dynamique troupe de Blue Sky a redoublé de prouesses technologiques et poussé bien plus loin la mise en abîme psychologique. Résultat, si le pelage des animaux - beaucoup plus nombreux que dans le premier opus, leurs expressions et leur gestuelle sont bluffants de réalisme, il en va de même de leurs relations et de leur personnalité. Loin de se contenter de jouer des mêmes traits de caractères, querelles, maladresses, comiques de situation, qui avaient enthousiasmé le public de L’âge de glace, les créateurs ont eu l’intelligence de confondre la durée qui sépare les deux films avec le laps de temps nécessaire à l’évolution personnelle des personnages principaux, plus mûrs, plus souples, plus solidaires. Traitée de manière tacite, cette maturation renforce l’intérêt que portent les spectateurs à ces personnages.

Persuadé d’être le dernier survivant de son espèce, mais aussi profondément touché par le petit Roshan qu’il s’est évertué à protéger du froid et des prédateurs implacables et dont il a dû se séparer quelques années auparavant, Manny vit d’autant plus amèrement son désir de fonder sa propre famille. Contre toute attente, lorsque l’occasion inespérée de rencontrer une mammouth femelle, hélas excentrique, se fait véritablement jour, Diego et Sid lui montrent en douceur la marche à suivre. De son côté, Diego, autrefois maître de la peur qu’il inspirait à toute créature qui croisait son chemin, va affronter sa phobie de l’eau grâce à son acolyte beaucoup moins transparent qu’il n’y paraît : Sid. Un respect d’autant plus mérité pour ce paresseux que l’on découvre entreprenant et plein de sagesse.

D’autre part, si l’eau acquiert une dimension et une dynamique aussi importante que bon nombre des personnages, elle parvient indéniablement à toucher plus en profondeur le public que les paysages enneigés du premier opus et le renvoie à des préoccupations d’actualité. En particulier, l’immense barrage de glace qui retient l’océan menace d’autant plus la quiétude de la faune préhistorique et des spectateurs que le son de son craquellement se fait régulièrement entendre (le petit rongeur fou Scrat, les deux opossums Eddie et Crash, le tatou charlatan Tony La Tchatche, les deux monstres marins Crétacée et Maelström). force est de constater que l’équipe de Blue Sky revisite subtilement les genres. Du déluge biblique au cartoon, en passant par la comédie musicale et la quête initiatique - tissu intrinsèque à l’épopée et au récit merveilleux -, L’âge de glace 2 réunit à lui seul plus de deux mille ans d’Histoire façonnée par l’homme qui, loin d’entacher l’originalité du spectacle, apportent encore plus d’épaisseur au film. Enfin, petits et grands seront ravis de retrouver Scrat, le petit rongeur maso et malchanceux, dans de nouvelles péripéties encore plus nombreuses et savoureuses. Largement inspiré du célèbre Coyotte de Chuck Jones, Scrat est tellement obsédé par sa quête de noisettes qu’il en oublie encore de sauver sa peau...

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Superbe édition collector bourrée de trouvailles rigolotes pour prolonger le plaisir du film. La palme revient sans hésiter au court métrage Il était une noix, dans lequel Scrat poursuit sa noix fugueuse à travers l’espace-temps. Six minutes d’émerveillement à se tenir les côtes. On peut se délecter d’une autre aventure (moins aboutie) de cet écureuil taré, qui cette fois-ci assouvit son obsession en pleine chute libre. En vrac, quelques modules sympathiques sont consacrés aux autres personnages, de leur conception à leur réalisation. On découvre le travail sur les effets sonores, sur les enregistrements des voix, les dessins et sculptures préliminaires, l’anatomie de la scène des piranhas, des quizz, la genèse de Scrat par son créateur (visiblement fier de son boulot), un peu d’histoire, etc. C’est fourni et léger à la fois. Par contre, le bêtisier est une arnaque en soi. Ceux qui espèrent autant rigoler qu’avec celui de 1001 pattes se mettent profond le doigt dans l’œil. Sur la jaquette, on peut lire : "Créer un film en 3D est évidemment drôle et excitant, mais parfois les choses ne se déroulent pas comme prévu..." Comprenne qui pourra car le bêtisier ici est une honteuse séquence de dix-sept secondes avec Eddie et Crash, les deux opossums. Ça vaut un œil en moins sur la note finale !

Image & son : Totale réussite avec une image pure qui ravit les rétines et un son (DD 5.1) à couper le souffle (le bruit des pas dans la neige). Un conseil : éviter la VF, ce sagouin de Christophe Dechavanne, dans le rôle de Crash, gâche à lui tout seul le film.