L’arnaqueur - Robert Rossen - critique

Résumé : Deux soit-disant représentants en produits pharmaceutiques, Eddie Felson (Paul Newman) et Charlie Burns (Myron McCormick) sur la route d’un congrès s’arrêtent à Ames pour faire réparer leur voiture. Très vite, dans un bistrot, Eddie va proposer aux clients de faire une partie de billard comme ça. En fait, Eddie est un joueur professionnel, qui développe toujours la même tactique : il fait semblant de jouer très médiocrement au début, le temps de mettre l’autre joueur en confiance avant de le battre à plates coutures.

Critique : C’est à un film très sombre, extrêmement désabusé que nous convie Robert Rossen. Cet auteur, d’abord scénariste, sera à jamais marqué par la chasse aux sorcières du maccarthysme. Inscrit sur la liste noire des professionnels du cinéma considérés comme communistes, il finira en 1953 par livrer une cinquantaine de ses collègues pour se dédouaner. Il ne sera pas le seul à le faire, mais l’un de ceux qui en paieront le plus lourd tribut. A partir de cette date, il ne pourra tourner que six films avant une mort prématurée en 1966, à tout juste 57 ans.

L’arnaqueur ("The Hustler") est probablement son long métrage le plus marquant. On suit le parcours d’un joueur de billard professionnel, encore jeune, mais terriblement marqué par la vie : alcoolique, sans attache, il navigue de ville en ville, et arrive à jouer tant que sa réputation ne le rattrape pas. Après avoir perdu contre un as de son acabit, mais qu’il aurait pu battre, il rencontre une femme perdue comme lui, Sarah (Piper Laurie) : oisive, passant ses matinées dans les gares routières à se saouler, en attendant une éventuelle rencontre.

Ces deux-là vont entamer une relation masochiste qui semble perdue d’avance. La rencontre de Bert Gordon (George C. Scott), intermédiaire dans les jeux d’argent, sera pour Eddie à la fois une rencontre avec le mauvais ange, mais aussi la personne qui pourra le sortir de la spirale infernale du jeu. Toutefois, il faudra en payer le prix fort.

La mise en scène s’avère précise, prenant volontairement son temps. Le jeu des acteurs est époustouflant, on mentionnera en particulier Paul Newman : son personnage doux et empathique, tout en étant injuste, brusque et violent, traîne son mal de vivre que le comédien interprète avec finesse, grâce à une prestation hors pair.Le film donnera lieu à une suite vingt-cinq ans plus tard : La couleur de l’argent , ("The Color of Money"), réalisée par Martin Scorsese, dans lequel Paul Newman reprend le rôle d’Eddie Felson, cette fois aux côtés de Tom Cruise.