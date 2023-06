L’Astronaute - Nicolas Giraud - critique + test Blu-ray

Résumé : Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

Critique : Jim s’est toujours rêvé astronaute. Il travaille pour le groupe Ariane où il ne démérite pas en sa qualité d’ingénieur. Mais son désir ne s’arrête pas à construire des fusées. Il voudrait percer à son tour le ciel et peut-être régler une partie sombre de l’histoire de sa propre famille. Le premier film du comédien Nicolas Giraud ne manque pas d’originalité. Le réalisateur s’attaque à un sujet périlleux qui a souvent besoin de crédits très importants pour donner vie à une pareille aventure. En fait, tout le récit repose sur les comédiens qui s’offrent à cœur joie pour rendre vraisemblable ce conte moderne. Dès les premières séquences, on ressent beaucoup de tendresse au service de ces héros à la fois ordinaires, et totalement déjantés. L’amour hante leurs regards, prêts à toutes les audaces pour réaliser le rêve de Jim.

Copyright 2021 Nord-Ouest Films - Orange studio - Artémis Productions - Frères Zak

Et comble du talent, on y croit drôlement. Le spectateur se laisse porter par cette narration autant réaliste que perchée dans l’imaginaire du réalisateur. Tout le monde sait qu’il est impossible de réaliser dans son propre jardin une fusée capable de nous projeter dans le ciel, et de dérober pendant près de six ans du matériel hautement sophistiqué sans que quiconque ne s’en rende compte. Et pourtant, L’Astronaute ne souffre d’aucune entorse à la vraisemblance. C’est un film qui devient une sorte d’opportunité aux rêves, tout en permettant aux profanes que nous sommes d’appréhender l’univers feutré des bâtisseurs de fusées.

L’Astronaute s’inscrit comme un film inclassable. Le réalisateur apporte beaucoup de candeur et de tendresse à ses personnages. On sourit souvent et l’on finit par s’attacher à ces drôles de héros débonnaires et sans limite. Les rares passages au-dessus de la Terre sont aussi très beaux. On est porté dans le désir illimité de Jim de prendre de la hauteur sur sa propre enfance et à illuminer son existence en se rêvant astronaute. Nous ne sommes pas vraiment dans un film de science-fiction, même si Nicolas Giraud tord allègrement le cou à la réalité. Le long-métrage est une jolie page d’amour et de passions enfantines qui illustre avec brio l’adage par lequel le plus important dans la vie n’est pas d’atteindre le sommet des montagnes, mais de s’engager sur le chemin abrupt.

Laurent Cambon

Le test Blu-ray

Image :

Sans s’encombrer d’effets spéciaux poussés, le long-métrage est servi par une image qui n’en demeure pas moins propice à nous embarquer dans cette histoire.

Son :

La bande originale a été confiée au musicien Gabriel Legeleux, plus connu sous le pseudonyme Superpoze, qui contribue à l’atmosphère si particulière de ce film.

Suppléments :

Les bonus sont pléthoriques pour notre plus grand bonheur et nous éclairent grandement sur cet ovni cinématographique :

Entretien avec Nicolas Giraud (le réalisateur de L’Astronaute) et Superpoze (le compositeur de la musique du film) ;

Entretiens avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz et Jean-François Clervoy, ingénieur et spationaute ;

Nicolas Giraud, la tête dans les étoiles, entretien réalisé par Cin’Ecrans.

Éric Françonnet