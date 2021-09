L’Échange des princesses - Marc Dugain - critique

Résumé : 1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France (Olivier Gourmet) : Louis XV, onze ans, va bientôt devenir roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier (Annamaria Vartolomei) à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de quatre ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

Critique : Marc Dugain a toujours manifesté un intérêt pour l’Histoire, comme l’attestent plusieurs de ses romans, de La Chambre des officiers (adapté au cinéma par François Dupeyron), à son dernier ouvrage, Ils vont tuer Robert Kennedy. Son premier long métrage, Une exécution ordinaire, d’après son propre livre, avait séduit par son analyse pertinente du pouvoir en Russie, en abordant les derniers temps d’un Staline campé avec force par André Dussollier. On ne pouvait donc qu’être heureux d’apprendre que le cinéaste-écrivain persistait dans cette voie en portant à l’écran un nouveau matériau historique, ici un roman de Chantal Thomas. Le film est intéressant dans son étude des jeux de pouvoir : comment des enfants et adolescents sont manipulés par des adultes dont le désir d’autorité et de puissance se rapproche du caprice infantile. Une monarchie absolue agonisante, bien avant la période révolutionnaire, tente en effet de prolonger son existence par des rituels et des compromis d’un autre âge, sans se remettre en question ni accorder la moindre importance au libre arbitre de ses proches.

|Copyright High Sea Productions et Scope Pictures

Ou comment le système politique contribua-t-il à s’autodétruire en douceur, au-delà des velléités de la bourgeoisie et du peuple. Les meilleurs passages de L’Échange des princesses cernent cette contradiction, notamment à travers le regard de la gouvernante (Catherine Mouchet), dont l’affection envers ces enfants qui servent de monnaie d’échange n’occulte pas le regard critique sur cette noblesse en voie de dégénérescence. Dans cette approche s’insère aussi la séquence où la princesse de Montpensier croise par hasard une petite paysanne, avant d’être sommée de remonter dans son carrosse. On pourra apprécier également l’usage récurrent des symboles (la variole ou les unions consanguines précipitant les fins de règne), ainsi qu’une belle photo de Gilles Porte, nette et élaborée mais évitant le clinquant, évoquant la tonalité des paysages et portraits d’un Gainsborough.

|Copyright High Sea Productions et Scope Pictures

Enfin le film est porté par deux jeunes acteurs inspirés : Kacey Mottet-Klein (Quand on 17 ans) et Igor Van Dessel dans le rôle de Louis XV, authentique révélation. Malheureusement, l’œuvre s’enlise dans une linéarité très scolaire, des dialogues improbables, et un humour oscillant entre le vaudeville désuet et l’esprit dérision Canal+. Autant dire que la crédibilité du projet et son attrait en prennent un coup, comme l’illustrent l’outrance des personnages du duc de Condé ou de Philippe V (Lambert Wilson, en roue libre), ou la lourdeur des passages évoquant la sexualité des protagonistes. En bref, le film ne satisfait pas toutes nos attentes. On est loin de l’éclat de La Reine Margot de Patrice Chéreau ou Que la fête commence de Bertrand Tavernier, pour citer deux étalons du film historique français ayant abordé une thématique voisine.