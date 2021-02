L’embarras du choix - la critique du film

Résumé : Frites ou salade ? Amis ou amants ? Gauche ou droite ? La vie est jalonnée de petites et de grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette, c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul, puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place.

Critique : Après le déjanté Barbecue, Eric Lavaine nous offrait en juin dernier l’honorable Retour chez ma mère s’attaquant avec humour à l’obligation pour une quadragénaire en difficulté professionnelle de revenir s’installer chez ses parents. Avec L’embarras du choix, il tente de nous faire croire à la récidive du « sujet grave de société » en s’emparant de ce drôle de handicap qui paralyse certains de nos semblables régulièrement incapables de prendre une décision. On comprend bien vite que le scénario plus que léger n’est qu’un prétexte à installer la pétillante Alexandra Lamy, qui a fait le succès de Retour chez ma mère dans un cadre flatteur.

Car la blonde Alexandra est de tous les plans de cette comédie romantique qui aurait mérité plus de fantaisie au lieu de se prendre les pieds dans les ornières du sujet éculé de la femme dont le cœur balance entre deux amours opposées. S’il est vrai que son éternelle bonne humeur, sa vivacité et son sourire étincelant sont communicatifs, l’ex-héroïne de la célèbre série Un gars, une fille, multiplie mimiques et agitation au point de nous faire frôler la surdose. Et ce ne sont pas ses camarades de jeu qui nous apporteront la moindre note de sobriété. Pour provoquer un bon gros rire, il convient de forcer le trait. Alors rien de mieux que de transformer Sabrina Ouazani (Sonia) en bloggeuse de mode caricaturale confondant allègrement émancipation féministe et verbiage vulgaire, puis de l’accompagner d’Anne Marivin (Joëlle) à qui échoit le rôle de la nunuche insignifiante, sauvée grâce au couple qu’elle forme avec Jérôme Commandeur, attachant dans le rôle de cet époux décalé et tendre. C’est d’ailleurs au cœur des personnages masculins, les hommes de la vie de Juliette, que se cache l’amorce du charme de cette romance.

L’opposition entre Etienne (Arnaud Ducret), cuisinier gai, drôle, et sûr de lui, au physique athlétique et Paul, (Jamie Bamber) banquier par tradition familiale, doux-rêveur, en proie lui-même à bien des tergiversations est sans conteste la plus belle réussite du récit, duo qui se transformera en trio avec l’adjonction de Lionnel Astier. Son tempérament énergique et sa physionomie rassurante font de lui le père parfait pour une Juliette démangée par l’indécision. C’est à eux trois que l’on doit les dialogues les plus vifs et les vrais instants d’humour. On pourra se réjouir d’une mise en scène chaleureuse qui fait la peur belle à un Paris éclairé de lumières ocres ou à des paysages d’Ecosse superbement mis en lumière.

Malgré son manque de réelle originalité, L’embarras du choix ravira à coup sûr les aficionados de la belle Alexandra et fera passer un moment de détente aux amateurs de comédies. Tout simplement !