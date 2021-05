Retour chez ma mère - la critique du film

Résumé : Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l’appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

© Nathalie Mazéas

Critique : On le connaît, Éric Lavaine. Il est devenu, avec le temps, une valeur sûre du box-office français, misant souvent sur un casting très prestigieux et lucratif, au détriment du scénario. C’est ce qui explique les cas désespérés de Bienvenue à bord, Protéger et servir ou Incognito. Après des nanars aussi monumentaux, on n’attendait plus grand-chose du cinéaste. Et pourtant, Retour chez ma mère est une jolie surprise, portée par des comédiens convaincants, Alexandra Lamy et Josiane Balasko en tête de gondole.

© Nathalie Mazéas

Le titre, à lui seul, résume toute l’histoire : Stéphanie (Alexandra Lamy), architecte, a fait couler son entreprise en vendant ses services à un client véreux (du moins, c’est ce qu’elle croit). Séparée de l’homme qui lui a fait un fils, égorgée financièrement, en froid avec son frère et sa sœur, la jeune femme n’a d’autre choix que de retourner vivre chez sa mère. Sa mère, c’est Jacqueline (Josiane Balasko), une sympathique sexagénaire qui ne connaît rien aux nouvelles technologies, écoute Francis Cabrel à longueur de journée et joue au Scrabble par téléphone avec ses amies (oui, oui, par téléphone…). Si sa fille Stéphanie est forcée de partager le quotidien de sa mère – bon courage pour trouver du boulot – elle ne sait pas que celle-ci entretient une relation amoureuse avec le voisin du dessus. Et c’est justement pour présenter le nouvel homme de sa vie à ses trois enfants que Jacqueline décide d’organiser un repas de famille très, très planifié. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses ne vont pas vraiment se dérouler comme prévu.

© Nathalie Mazéas

La mise en scène empreinte majoritairement au vaudeville théâtral : les trois quarts du film se déroulent dans l’appartement de Jacqueline, entre la cuisine, le salon et la salle à manger. Il en va de même pour le scénario et les dialogues, où le comique naît principalement de quiproquos et de malentendus : Stéphanie, son frère et sa sœur, se disputent comme des enfants sur leur famille, leurs carrières respectives et les objets hérités de leur défunt père, tandis que Jacqueline, impuissante, passe à leurs yeux pour une vieille sénile qui perd la tête. Toute cette zizanie familiale est propice au réveil de vieilles rancœurs et de souvenirs de jeunesse, qui se chargent, gentiment, d’apporter la petite touche d’émotions qui va bien.

Sans rien apporter de nouveau au genre, Retour chez ma mère est une comédie simple, mais qui fonctionne bien. Rien de mieux pour s’aérer la tête après une rude journée de travail.