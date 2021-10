L’enlèvement - Pieter Jan Brugge - critique

Résumé : Wayne (Robert Redford) et Eileen (Helen Mirren) ont bien réussi dans la vie, une belle maison avec piscine et deux beaux enfants aujourd’hui adultes, qui eux aussi ont bien réussi. Seulement, un beau matin, Wayne est enlevé en sortant de chez lui.

Critique : Les raisons de cet enlèvement, qui devraient être le ressort de l’histoire, sont étonnement très vite révélées. Non seulement, cette information prématurée affadit le propos, et mais en plus, elle manque de réels fondements sur les motivations du ravisseur.

Le long métrage alterne la cavale en forêt quelque peu poussive de Wayne et de son kidnappeur, et les moments d’attente d’Eileen flanquée d’un policier énigmatique.

Les échanges des uns et des autres sont plutôt fades et n’apportent que peu à la progression de l’intrigue. Le retour des deux enfants à la maison pour soutenir leur mère ne constitue pas non plus une quelconque plus-value.

La piste d’un soupçon d’adultère de la part de Wayne, qui aurait pu donner un nouvel éclairage au récit, est à peine posée qu’elle est déjà écartée.

Pieter Jan Brugge est un producteur réputé : L’affaire Pélican d’Alan J. Pakula ("The Pelican Brief" 1993) ou encore Heat de Michael Mann (1995) pour n’en citer que deux. Il a peut-être eu le tort de se lancer dans cette seule et unique réalisation à ce jour.

Dommage tout de même, quand on peut s’offrir de telles têtes d’affiche : On a connu Robert Redford, Helen Mirren et Willem Dafoe plus en forme et inspirés.