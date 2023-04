L’Établi - Mathias Gokalp - critique

Résumé : Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu’ils travaillent trois heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d’un mouvement social.

Critique : Les établis étaient des militants d’extrême gauche qui s’immisçaient durant les années 70 dans des entreprises pour faire monter les révoltes ouvrières. Avec eux, la sociologie des organisations prenait un virage important notamment avec l’émergence de la théorie des acteurs avec des figures célèbres comme Crozier. L’Établi est un peu la synthèse de tout cela avec ce récit d’un professeur de philosophie qui parvient à s’introduire dans une usine de montage Citroën porte de Choisy à Paris, avec le vœu pieux de rédiger un ouvrage sur les conditions de travail dans l’industrie et permettre la création d’un mouvement social d’envergure.

Le long-métrage est tout entier porté par Swann Arlaud qui habite son personnage avec beaucoup de respect et d’empathie. Il incarne un homme soucieux du bien-être de la condition ouvrière, engagé dans une lutte où il donne de sa personne d’un point de vue psychologique et somatique. Derrière lui, des femmes et des hommes exercent dans des conditions de travail absolument terribles où la maltraitance, la pression demeurent des outils de management au service d’un capitalisme puissant et sans limite. Les ouvrières sont déniées dans leur identité féminine ; le racisme et la discrimination deviennent la norme dans l’organisation du travail. L’usine va jusqu’à organiser sa propre milice, dans le déni total des lois et du droit des travailleurs à la protection et à la santé.

Il se pose toutefois la question dans le traitement du film de savoir si le réalisateur n’opte pas pour un certain juste-boutisme dans l’appréhension qu’il a de la condition sociale. La mise en scène met dos à dos un monde populaire, emprunt de bienveillance et d’angélisme ; et l’univers du patronat, terriblement cruel au point de verser dans des comportements foncièrement délinquants. L’expérience de Robert Linhart se résume à une lutte des classes sans issue mettant face-à-face la cruauté d’un management autoritaire et la pensée étouffée des populations migrantes. Seule la figure tourmentée de l’universitaire parvient à offrir une certaine nuance dans ce tableau social radical et irrespirable.

L’Établi apparaît comme une œuvre entière, sans concession, qui fait écho à une période où la question de la santé et de la qualité de vie au travail était loin d’être une préoccupation partagée par les employeurs. Le film convoque ainsi, notamment à travers la figure militante et fragile de Robert Linhart, la nécessaire éthique en faveur d’un capitalisme producteur de richesses et de valeurs humaines.