L’état sauvage - Francis Girod - critique

Résumé : 1960. Délaissée par son mari, Laurence Avit suit un vendeur de voitures arriviste et amoral, Gravenaire, en Afrique. Ils s’installent dans un pays récemment converti à la démocratie, où ils tissent des liens avec les hommes de pouvoir, corrompus pour la plupart. Seule exception : Patrice Doumbé, homme intègre, que Laurence ne tarde pas à prendre pour amant. Mais Doumbé représente une menace pour le régime en place.

Critique : Envoyé par l’UNICEF dans un pays africain jamais nommé, Avit Laurençon débarque en énarque propre sur lui, pour une mission dont on ne saura pas grand-chose. Le lendemain, à la fin du film, il repart dépenaillé, accompagné de son ex-femme Laurence, conspué par la population et blessé. L’état sauvage est le récit de cette rapide descente en enfer, une suite d’événements absurdes, grotesques et violents qui font l’analyse d’un racisme généralisé et d’un post-colonialisme confus. Il faut dire que, pour son troisième film, adaptation du prix Goncourt 1964, Girod, aidé par l’auteur du roman Georges Conchon, ne s’est pas attaqué à la facilité et n’y est pas allé avec le dos de la cuiller : c’est un vrai jeu de massacre, qui n’épargne pas grand monde ; la plupart des personnages offrent un panel réjouissant et varié des médiocrités humaines, autour de quelques protagonistes féroces dominés par l’abject Gravenoire, auquel Claude Brasseur donne sa faconde. En homme blessé par le départ de sa compagne, Laurence, qui a quitté Avit pour lui, et lui pour un ministre noir, Patrice Doumbé, il incarne le Blanc manipulateur (c’est lui qui « conseille » un ministre), jaloux, méprisant, évidemment raciste, et terminera dans l’odieux en poursuivant de sa caméra voyeuriste le couple en fuite. Autour de lui, c’est un festival : des hommes violents, grossiers et avinés. Même les seconds rôles, de la femme du pasteur niaise à tous ces gens entrevus hurlant et insultant, n’ont rien de sympathique.

Pour autant, bien qu’il ait voulu faire une « fiction de gauche », Girod ne tombe pas dans un manichéisme facile qui ferait des Noirs les héros positifs : les ministres corrompus et incompétents terminent un conseil en dansant, le président cacochyme ne se préoccupe que de sa santé, le policier tire dans le dos, bref le monde qu’il donne à voir est un concentré de bêtise et de noirceur. En dénonçant à tout va, le cinéaste trouve un ton sarcastique original qui flirte avec le mépris généralisé : car, s’il y a bien des « héros », ils sont pour le moins ambigus ; Laurence est constamment sur le mode ironique, le « pur » Avit déclenche malgré lui les événements destructeurs et le représentant de l’autorité dont on évoque le passé trouble ne se décide pas à sauver Doumbé alors qu’il vise la voiture qui l’entraîne vers la mort. Seul peut-être ce dernier sort grandi de cette charge, mais les habitants l’accusent de trahison, ce qu’il reconnaît lui-même dans un beau face à face avec sa femme.

Original dans son ton et son sujet, L’état sauvage ne convainc pas tout à fait en raison principalement d’une rivalité amoureuse pataude, alourdie encore par des flash-back inutiles. Sans doute la diaphane Marie-Christine Barrault manque-t-elle également de carrure et de perversité pour incarner une femme fatale. Et pourtant le film reste dans les mémoires pour deux séquences impressionnantes, deux fuites face à la masse compacte : la première, nocturne et en voiture, est dense et puissante. La seconde, à pied et sous un soleil de plomb, atteint le magistral : la tension exacerbée ne retombe pas, la haine s’exprime avec force dans ce qui ressemble à un chemin de croix au milieu des insultes les plus grasses. Mais au fond, si ces séquences déstabilisent, c’est qu’elles reposent sur la terreur que peut inspirer la foule hostile. Ce sont, avec la danse des ministres, les deux grands moments d’un film qui vire parfois à la complaisance (le groupe de Blancs racistes autour de Brasseur) mais garde son cap jusqu’au bout, jusqu’à cette déclaration officielle, en France, qui reprend les éléments de langage fournis par le pouvoir.