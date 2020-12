L’homme de la plaine - La critique du film

Résumé : Will Lockhart (James Stewart) avec son équipe convoie des marchandises depuis Laramie (Wyoming) jusqu’à Coronado qui se trouve tout proche du territoire apache. Barbara Waggoman (Cathy O’Donnell) qui réceptionne la livraison aurait préféré qu’elle n’arrive jamais : orpheline depuis peu, elle envisage de quitter la région. Cherchant une cargaison à ramener à Laramie pour ne pas rentrer à vide, Barbara lui conseille de charger du sel d’une mine qui est à la disposition de tous. C’etait sans compter sur Dave Waggoman (Alex Nicol), le cousin de Barbara, fils gâté du grand propriétaire terrien local Alec Waggoman (Donald Crisp) : celui estime que le ramassage du sel relève du vol puisque situé sur les terres familiales : ses hommes de main prennent Lockhart au lasso et le traîne derrière un cheval. Ensuite, ils brûlent les chariots et Dave abat tous les chevaux. Arrive Vic Hansbro (Arthur Kennedy), le contremaître des Waggoman qui fait stopper (un peu tard) les exactions de Dave

Notre avis : Ce film constitue la cinquième et dernière collaboration d’Anthony Mann avec James Stewart et il s’agit à nouveau d’un western. Le réalisateur utilise avec talent toutes les possibilités du CinemaScope et du Technicolor, proposant un récit qui se passe en extérieur la majorité du temps, plus précisément dans les montagnes du Nouveau-Mexique. Le scénario extrêmement touffu de Philip Yordan et Frank Burt, qui laisse apparaître quelques trous et certaines invraisemblances, file tellement vite que ces erreurs passent presque inaperçues. En tout cas, les scories ne sont pas de nature à entacher ce grand western.

La vengeance sous-tend le film de bout en bout : Will Lockhart (James Stewart) ne vient en fait à Coranado que pour faire expier la mort de son jeune frère militaire tué avec toute son escouade, et qui cherchait à stopper une vente illicite de fusils aux Apaches. Une fois à Coronado, Will voudra se venger de Dave, suite à la destruction de ses chariots et la perte de ses chevaux. Ce désir se prolonge après plusieurs rebondissements.

De ce long métrage, on retient notamment une scène de répression, sadique et gratuite, qui fait froid dans le dos. Un personnage est blessé à la main par le protagoniste, au cours d’un combat singulier. Rejoint par ses amis qui ceinturent Lockhart, il lui fait bloquer la main pour tirer dessus à bout portant. Durant toute la scène, on ne verra pas le membre blessé et encore moins de goutte de sang. Tout transitera par le visage de James Stewart saisi en gros plan. Puis l’acteur s’éloigne très lentement, sans un mot, rejoindre son cheval. Un beau moment de pur cinéma.

Dans un rôle peu loquace, mû par son désir de vengeance, l’acteur fétiche de Mann est impeccable, et une fois de plus, magnifié par la caméra du réalisateur. Arthur Kennedy, à l’instar de son personnage du film Les affameurs (Bend of the river) sorti en 1952, réalisé par le même Anthony Mann, interprète un faux gentil qui se relève en fait le pire de tous.