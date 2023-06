L’homme qui n’a pas d’étoile - King Vidor - critique

Résumé : Dampsey Rae (Kirk Douglas), un aventurier solitaire, rencontre le jeune Jeff Jimson (William Campbell) dans un wagon à bestiaux dans lequel ils voyagent tous deux clandestinement.

Critique : Le hasard va les conduire dans une petite ville où on les oblige à descendre du train après une altercation impliquant le fougueux Jeff. En fait, dans cette bourgade, Dampsey est bien connu et notamment d’Idone (Claire Trevor), une prostituée au grand cœur. Grâce à elle, les deux cow-boys vont être embauchés par Strap Davis (Jay C. Flippen), régisseur du plus grand domaine de la région. Domaine qui va être repris en mains par Reed Bowman (Jeanne Crain), une femme de l’Est aux dents longues, qui n’hésitera pas à embaucher des hommes de main sans foi ni loi, pour agrandir l’exploitation.

King Vidor, cinéaste emblématique de Hollywood, tournant depuis 1913, revenait au western pour l’un de ses derniers films, après le célèbre Duel au soleil (1946) avec Gregory Peck, Jennifer Jones et Joseph Cotten.

Le récit décrit le parcours d’un homme fier et solitaire qui se rend compte avec l’arrivée des clôtures en fil barbelé, que son monde est en train de disparaître. Kirk Douglas, irradie le film, avec une fougue inégalable où il passe en un clin d’œil du drame à la comédie, chante et joue de la guitare, manie les armes avec une rare dextérité, chevauche et immobilise une vache en un clin d’œil, le tout avec un sourire carnassier dont il ne se départ rarement.

Passant étonnamment de la pochade truculente aux scènes dramatiques tendues et parfois violentes, King Vidor réussit un bel équilibre avec une maîtrise technique remarquable.

Un western dynamique qui se clôt par une sacrée bagarre entre Kirk Douglas et le "méchant" Richard Boone, très en forme lui aussi.