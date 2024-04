L’île - Damien Manivel - critique

Résumé : Rosa et sa bande ont décidé de passer la nuit sur « l’île », un bout de plage devenu leur royaume. C’est la dernière soirée de l’été, celui de nos dix-huit ans, le temps de tout vivre, le temps des adieux...

Critique : Coproduit par La Traverse, Météore Films et MLD Films, L’île est le sixième film de Denis Manivel, qui avait été révélé par son court métrage La dame au chien, en 2010. Nous avions apprécié Un jeune poète (2015) et Le parc (2017), deux longs métrages sensibles et décalés sur l’adolescence. Coécrit avec Julien Dieudonné, le présent film devait être initialement une fiction totale, axée sur la dernière soirée d’été d’une jeune fille qui doit partir étudier au Canada. Elle réunit alors ses meilleurs potes, son amoureux et son jeune frère, pour une fête sur la plage qui s’avèrera être un rituel d’au revoir, marquant la transition entre le monde de l’adolescence et celui de l’âge adulte. Denis Manivel a proposé le film à quelques jeunes acteurs profondément impliqués dans le dispositif, et ayant une certaine marge pour proposer une partie des dialogues. Mais après des répétitions en studio et des repérages en Bretagne, sur les lieux du futur tournage, en compagnie des interprètes, le projet ne put aboutir. C’est alors que Denis Manivel a eu l’idée d’un autre film.

Il précise ainsi dans le dossier de presse : « Je me suis alors dit qu’il fallait raconter cette histoire coûte que coûte, avec toutes les traces de notre travail à ma disposition, les rushes des répétitions, les enregistrements sonores de nos discussions de travail, des plans tournés avec leurs téléphones par les comédiens eux-mêmes, nos vidéos de repérages, etc. » Le résultat est une œuvre attachante à mi-chemin entre fiction et documentaire, making of et mise en abyme, avec un sens du montage et du filmage qui transcende le matériau de base initial. Le premier quart d’heure pourrait d’ailleurs laisser présager le pire, par le jeunisme ambiant et la description somme toute banale de rituels d’une bande de jeunes sur la plage, entre alcool, tabac, échange de vannes, câlins et plus si affinités. Mais l’essentiel n’est pas là. D’abord, parce que le récit touche par sa simplicité même, et son aptitude à cerner l’angoisse de l’avenir chez ces jeunes dont le comportement est somme toute « superficiellement superficiel », comme le disait Max Ophüls de certains de ses personnages. Ensuite, le recul engendré par le dispositif documentaire donne au long métrage une tonalité subtile, avec un doute sur certains aspects de la narration. Rosa hésite-t-elle vraiment entre deux amoureux où cela traduit-il les différentes options du scénario initial ?

Enfin, Denis Manivel filme admirablement ses jeunes acteurs, et les plans sur la débutante Rosa Berder font écho à ceux concernant naguère Sylvia Bataille dans Partie de campagne, Caroline Cartier dans Du côté d’Oroüet ou Sandrine Bonnaire dans À nos amours. Certes, le film de Manivel n’atteint pas les sommets de ces pépites signées Renoir, Rivette ou Pialat, mais on en retrouve l’esprit. Au crédit du long métrage, il faut aussi souligner le travail du directeur photo Mathieu Gaudet pour les effets d’une caméra légère ; l’insertion judicieuse de dessins et photos donnant l’impression d’une œuvre collective ; un travail intéressant sur le corps et la chorégraphie (le réalisateur a eu aussi une formation de danseur) et une musique à la fois discrète et mélodieuse, composée par le cinéaste lui-même. Même si l’on reste avec la frustration de ne pas pouvoir regarder ce qu’aurait donné le projet initial de L’île, l’alternative choisie par Denis Manivel n’en demeure pas moins attractive, dans la meilleure tradition d’un certain cinéma d’auteur français.