Un jeune poète - Damien Manivel - critique

Résumé : À peine sorti de l’adolescence, Rémi rêve de devenir poète et d’enchanter le monde avec des vers bouleversants et inoubliables. À la recherche de l’inspiration dans la ville de Sète, sous un soleil accablant et avec pour seules armes un stylo et un carnet, Rémi est bien décidé à écrire son poème. Mais par où commencer ?

Critique : Damien Manivel avait été révélé par La dame au chien (2010), un charmant court-métrage présenté en avant-programme d’Un jeune poète. Il y filmait déjà l’acteur Rémi Taffanel, alors âgé de quatorze ans, dans un récit qui voyait un jeune ado troublé par une femme mure (Elsa Wolliaston), dont il subissait les avances. Un jeune poète, primé au Festival de Locarno, est dans la même veine. Après le huis clos d’une villa de la banlieue parisienne, Manivel propose un hors-champ extérieur, plantant sa caméra dans les ruelles et le bord de mer de la ville de Sète. On y suit les déambulations estivales de Rémi, un jeune homme de dix-huit ans, apprenti poète, qui y erre, en quête d’inspiration. De Rémi, nous ne savons rien, et le scénario n’évoque pas sa vie familiale ou d’étudiant. Le film se concentre sur sa relation avec la poésie, et son obstination à vouloir en faire le centre de son existence. Un beau plan fixe récurrent, révélateur de l’esprit du film, montre d’ailleurs l’adolescent installé sur un banc du cimetière marin, et discutant avec la tombe de Paul Valéry, dont il cherche sincèrement à reprendre le flambeau. Mais la réalité de la vie s’avère bien triviale et banale.

La jeune fille séduite est indifférente à sa flamme amoureuse exprimée sous forme de déclamation, les muses du quartier ne sont que de sympathiques petites bonnes femmes adeptes de tournées de billard au pub local, le confident pêcheur ironise sur ses tournures de phrase, et la vodka achetée à l’épicier du coin suscite la gerbe davantage que l’écriture de vers. Le cinéaste se garde bien d’éviter deux écueils : l’envolée lyrique et la dérision. L’œuvre n’est en effet ni un essai esthétisant nombriliste, comme il en existe hélas tant dans le jeune cinéma français, ni une comédie qui aurait surligné à gros traits les maladresses d’un personnage déconnecté du réel. Damien Manivel ne juge pas le futur poète, et préfère créer un cinéma d’atmosphère et de sensations, à l’humour discret, qui évoque la démarche d’un Hong Sang-soo ou le Rohmer du Rayon vert. Ce premier long métrage modeste, tourné avec une équipe très réduite, confirme donc le talent d’un jeune auteur à suivre, mais aussi un acteur en grâce. Rémi Taffanel, au jeu minimaliste et subtil, pourrait bien devenir un nouveau rêveur romantique du cinéma français, dans la lignée des Jean-Pierre Léaud et Louis Garrel.