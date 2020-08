L’Irlandais - la critique

Résumé : Dans une petite ville du Comté de Galway, le sergent Gerry Boyle (Bredan Gleeson), la cinquantaine, flegmatique, bougon et alcoolique en faction dans son véhicule de police commence à s’endormir. Une voiture, avec des jeunes hommes saouls, passe à toute allure devant lui. Il retrouve la voiture plus loin, renversée sur le toit avec plusieurs cadavres autour. Avant toute chose, il fouille les poches des morts pout y récupèrer de la drogue. Plus tard, il est appelé pour un meutre. Il y retrouve son nouveau collègue, le jeune Aidan McBride (Rory Keenan) qu’il ne va pas ménager.

Critique : Pour son premier long métrage, le cinéaste John Michael McDonagh propose un polar cynique et décalé. Le sergent Boyle n’est pas vraiment le flic idéal : il est paresseux, s’affranchit de quasiment toutes les règles, et fréquente les prostituées. On mentionnera également son racisme ironique, soi-disant "normal" en pays gaélique. Son profil atypique va mal s’accorder à celui de l’agent du FBI, Wendell Everett (Don Cheadle), Afro-américain rigide et procédurier, dépêché en Irlande pour éradiquer un trafic de drogue.

Ces deux-là vont devoir faire équipe pour tenter de récupérer un chargement de substances illicites d’une valeur d’un demi-milliard de dollars.

Autour d’eux, un trio de truands désinvoltes qui se piquent de philosophie, deux flics ripoux, et une charmante veuve qui avoue un mariage blanc, complètent un tableau de personnages bien loin de l’ordinaire.

Le flic bourru va se révéler plus fin et plus droit qu’il n’y paraît. En marge de son métier et de ses addictions, il s’occupe avec délicatesse de sa mère, condamnée par une maladie incurable et placée dans un institution. Ensemble, ils parlent littérature russe et partagent un flash de whisky !

Pour interpréter ce flic revenu de tout aux répliques cinglantes, Brendan Gleason s’appuie sur son physique imposant, son regard malicieux et son sourire rare.

Sans être exempt de quelques facilités et incohérences de scénario, ainsi que d’une fin un peu convenue, ce film a le mérite de prendre la bienséance à rebrousse-poil, de choisir un héros insolite, et de s’accommoder d’une morale toute personnelle.

Ce qui n’est déjà pas si mal pour un premier film !