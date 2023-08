L’Océan vu du cœur - Iolande Cadrin-Rossignol, Marie-Dominique Michaud - critique

0 personne

Résumé : Longtemps, l’Océan nous a paru inaltérable et inépuisable, mais l’impact de nos actions sur sa biodiversité et sa température est alarmant. Dans L’Océan vu du cœur, suite de La Terre vue du cœur, Hubert Reeves, entouré de scientifiques, d’explorateurs passionnés, nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa capacité de régénération phénoménale. Un hymne au Vivant, dans ce qu’il a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si l’on veut survivre, parmi d’autres espèces, sur notre planète bleue.

Copyright Les Alchimistes Critique : "L’eau joue un rôle fondamental et l’océan est notre lieu de naissance". Les mots de l’astrophysicien Hubert Reeves, fil conducteur de ce magnifique documentaire, donnent le ton : les ressources naturelles du milieu aquatique qui constituent une impressionnante biomasse sont le poumon de la planète Terre. Hélas, cette richesse est perturbée ou surexploitée par l’activité de l’Homme, mettant en péril le vivant sous toutes ses formes.

S’il alarme sur les effets nocifs de la présence humaine, en évoquant notamment le réchauffement climatique, le documentaire a aussi l’intelligence de convaincre grâce à ses vertus pédagogiques, prenant de la hauteur par rapport à son sujet. Ainsi, les différents témoignages des scientifiques, des militants écologistes, des pêcheurs, se rejoignent sans jamais pontifier, proposant des solutions concrètes pour déjouer le destin funeste qui se profile. Leur diversité fait écho à la variété des lieux évoqués, de l’estuaire du Saint-Laurent aux îles du Pacifique. À travers les propos des intervenants, c’est une vision à la fois anthropologique et philosophique qui se dessine et défend l’antispécisme. Dans cette perspective, l’homme est ramené à sa juste mesure, la nature devenant un sujet de droit, au sens le plus juridique de l’expression.

L’Océan vu du cœur marche sur les traces de La Terre vue du coeur avec Hubert Reeves, déjà réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol (rejointe ici par Marie-Dominique Michaud). Le film est aussi une splendide symphonie d’images réelles ou animées qui nous immergent dans les fonds océaniques ou les surplombent par de magnifiques plans d’ensemble.

Au terme de ce parcours très dense, on n’est pas simplement persuadés de la beauté de la nature terrestre : on en mesure la fragilité qui rend incontournable sa sauvegarde. Copyright Les Alchimistes

