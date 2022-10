L’origine du mal - Sébastien Marnier - critique

Résumé : Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

Critique : Les premières images nous font pénétrer au cœur d’une conserverie de poisson où des ouvrières s’activent à remplir des boîtes de sardine. Parmi elles, Stéphane (Laure Calamy) qui, sans transition, nous emmène dans l’univers caracéral. Est-elle visiteuse de prison ? Ou rend-elle visite à un proche ? L’explication ne nous sera donnée que plus tard. Elle rentre chez elle retrouver une femme avec qui elle entretient des relations maternelles. Pourtant, un peu plus tard, cette même personne la chassera de sa maison, au prétexte que sa propre fille est de retour.

Copyright Laurent Champoussin

À la recherche d’un nouvel hébergement, elle passe quelques coups de téléphone mystérieux à un homme qu’elle présente comme ce père qu’elle a longtemps cherché. Riche industriel, aujourd’hui âgé et affaibli par la maladie, celui-ci se réjouit de faire la connaissance de cette fille dont il ne connaissait pas l’existence. Il l’invite dans sa somptueuse demeure, au grand dam de sa femme (Dominique Blanc) et encore bien plus de sa fille George (Doria Tillier), tandis que Jeanne (Céleste Brunnquell), sa petite-fille qui n’hésite pas à déclarer pour moi, la famille, c’est ce qu’il y a de pire au monde. C’est comme un poison qu’on a dans le sang qui contamine et qui rend malade, personnage secondaire et discret, observe l’épanchement sous-jacent de la toxicité familiale. Pris au piège de cet aréopage féminin qui ne semble pas lui porter grande estime, Serge (Jacques Weber) pactise avec cette nouvelle venue qui se montre dévouée et peu exigeante... Il n’en faudra pas plus pour éveiller la méfiance de George, d’autant que cette sœur impromptue qui prétend être propriétaire d’une conserverie est dans l’incapacité de prouver son identité.

Copyright Laurent Champoussin

Autant d’éléments de puzzle jetés en vrac qu’il appartient au spectateur de rassembler pour constituer le tableau d’une famille aux relations équivoques. Difficile de ne pas penser à Chabrol face à cet évident plaisir que prend Sébastien Marnier à gratter le vernis de la haute bourgeoisie pour en traquer les zones d’ombre. Après Irréprochable et L’heure de la sortie, il confirme son adresse à jouer à cache-cache avec l’imposture et l’angoisse. Dans ce palais kitsch et ostentatoire, surchargé d’animaux empaillés et de bibelots en tous genres, symbole de la différence de classe entre cette jeune femme venue de nulle part et cette famille qui ne parle que d’argent, chacun façonne son répertoire en fonction de la position de l’autre.

Habilement, le scénario multiplie les rebondissements et abreuve le spectateur d’hypothétiques théories sur les desseins des uns et des autres pour ne dévoiler qu’au tout dernier moment la véritable personnalité de ces êtres diaboliquement ambigus.

Copyright Laurent Champoussin

Mais si le film parvient à maintenir le suspense sans faillir, c’est aussi grâce à la qualité de son interprétation. Assurément, Jacques Weber impose sa stature entre mépris et faiblesse, Dominique Blanc rayonne en stratège de l’illusion, Doria Tillier campe avec conviction un personnage énigmatique à souhait. C’est pourtant vers Laure Calamy que se tournent tous les regards. Naviguant entre douceur et manipulation, elle confirme sa capacité à se glisser avec une égale aisance dans la peau de personnages contrastés, tandis que son duo avec la remarquable Suzanne Clément, inattendue dans ce rôle d’amoureuse abusée, fait merveille.

Autant de raisons de se laisser emporter sans retenue dans cette tragi-comédie baignée de soleil et de pénombre.