La belle affaire - Natja Brunckhorst - critique

Résumé : 1990. En pleine réunification complexe des deux Allemagne, les ouvriers d’un même quartier d’ex-RDA se retrouvent sans emploi. Ils découvrent un jour l’emplacement de milliers de billets est-allemands voués à être détruits. Ils ont trois jours pour s’en emparer et convertir l’argent en Deutsche Mark, en montant l’affaire qui changera leur vie.

Critique : À la fois miroir et éponge de la société, le cinéma s’est, depuis toujours, nourri des vicissitudes de l’Histoire, soit dans une approche documentaire, soit dans le but de réinterpréter des événements passés. En s’attaquant à la chute du mur de Berlin, sans doute l’un des faits les plus marquants de l’histoire de son pays, la réalisatrice Natja Brunckhorst n’a nullement l’intention de s’arrêter sur l’une ou l’autre de ces structures cinématographiques.

Copyright Peter Hartwig

À la faveur d’une lecture, elle apprend que des milliers billets de banque est-allemands ont été stockés dans une galerie de trois cents mètres de long de huit mètres de haut. De quoi susciter convoitise et idées de cambriolages chez ceux qui flairent la belle affaire. C’est donc dans une aventure rocambolesque et quelque peu foutraque au cœur de cet été 1990, symbole des derniers jours de la RDA, que nous entraîne cette comédie qui restitue l’atmosphère d’une période de transition où tous les espoirs étaient permis.

Copyright Peter Hartwig

Maren (Sandra Hüller), Robert (Max Riemelt) et Volker (Ronald Zehrfeld) sont des amis d’enfance inséparables. Ils ont grandi en Allemagne de l’Est, où l’argent n’a pas tout à fait la même valeur que de l’autre côté du rideau de fer. Ils n’ont toujours connu qu’un monde prétendument égal où toutes les ressources sont mises en commun et distribuées équitablement, sous la houlette de l’État. La découverte d’un système qui fait la part belle à la propriété privée, à la liberté de marché et au chacun pour soi les incitent à goûter à cette saveur inédite de l’argent. En compagnie d’autres curieux de leur genre, ils organisent un vaste réseau d’échange de marchandises et s’en délectent. Il n’est pourtant pas question ici de mesurer les avantages et les inconvénients des différentes formes d’organisation économique.

Copyright Peter Hartwig

S’emparant de l’absurdité de la situation, ce récit choral interroge avec humour la capacité de l’argent à modifier le comportement d’êtres réputés intègres et solides jusqu’à provoquer des sentiments incroyablement paradoxaux et même ambigus. Car c’est assurément le regard tendrement caustique posé sur ces personnages hauts en couleur qui fait tout le sel de cette épopée humaine. Une myriade de comédiens vifs et talentueux gravite autour du trio de tête mené tambour battant par la désormais incontournable Sandra Hüller (Toni Erdmann, Sissi & moi, Anatomie d’une chute, La zone d’intérêt). Entre malice et détermination, elle donne vie à cette héroïne audacieuse avec un naturel confondant, sans pour autant éclipser le jeu de ses joyeux compères, tandis que des scènes éclairées de tons chauds nous plongent définitivement dans une atmosphère de convivialité.

Aborder des sujets essentiels sans se prendre au sérieux, voilà la belle idée de cette rentrée pour prolonger encore un peu l’insouciance et la bonne humeur de l’été.