La carrière de craie - Jacques Neirynck - critique du livre

Résumé : Jérôme Janin a tout perdu en quelques mois : sa fille, sa femme, son emploi et sa maison. Il se retrouve dans une situation inextricable et se réfugie dans l’ancienne carrière de craie de son village, située dans la commune de Quesnoy, pour y aménager un domicile de fortune. C’est sa sœur qui va lui tendre la main et lui faire reprendre goût à la vie.

Critique : La première partie de ce récit est une succession d’événements dramatiques. Le lecteur subit tout comme Jérôme Janin les déboires qu’il a endurés tout au long de sa vie. L’auteur commence par faire une longue description de l’enfance difficile de Jérôme et de sa sœur. Leur père, boulanger, les a élevés sans leur mère, morte en couche. Pas de place pour les jeux, les enfants doivent mettre la main à la pâte. Le récit évoque ainsi les déconvenues auxquelles font face les petits commerçants de centre-bourg après l’implantation des premiers discounts, construits en périphérie des villes. Jacques Neirynk met le doigt sur un dilemme bien connu : faire manger à bas prix et à qualité moindre une population touchée de plein fouet par la crise ou bien la nourrir à un prix plus coûteux, avec des produits de qualité qu’elle n’a pas les moyens d’acheter. Deux propositions insatisfaisantes.

Jérôme s’en sortira des années plus tard, du moins le croit-il, en se mariant avec la fille du PDG d’une chaîne de supermarchés, Gustave Vasseur, qui lui donne en contrepartie le poste de directeur de l’une de ses nombreuses succursales. Mais n’a-t-il pas vendu son âme au diable en acceptant ?

L’auteur arrive à nous faire vivre la chute vertigineuse de ce cadre de 55 ans, en retraçant avec sollicitude sa retraite forcée dans une carrière de craie. Il nous embarque dans une introspection profonde et dresse avec émoi l’état des impostures que le personnage a dû supporter, au sein d’une famille pas si fréquentable, aux secrets bien gardés.

La dernière partie du récit est porteuse d’espoir. Elle marque la revanche de Jérôme sur son passé. Sa sœur décide de l’aider à rouvrir la boulangerie familiale. Un second souffle qui lui permet de se pardonner, pour ensuite pouvoir se lancer, tête baissée, dans un nouveau projet. Ses amis et ses proches le soutiennent, l’encouragent et le poussent même à occuper une place centrale au sein du village, ce qu’il fera.

Cet ouvrage dispense une formidable leçon de vie et offre une fin qui donne envie de découvrir l’ascension de ce miraculé, à qui l’existence n’a rien épargné.