Jun – Shotaro Isinomori - la chronique BD

Résumé : {Jun} débute par une rencontre. Un jeune mangaka attristé croise une petite fille dans la rue. Elle s’arrête pour lui demander pourquoi il pleure. Le dessinateur répond juste qu’il est malheureux. La fillette lui propose alors un jeu tout simple, pour effacer la tristesse. Jun, le mangaka, est intrigué...

Critique : Jun est un dessinateur qui a du mal à se faire publier. Mais il ne s’agit pas là d’un manga sur les affres du métier d’auteur, bien au contraire. « Jun » est une exploration de la narration. Nous voyageons dans l’imagination du personnage, dans le hasard de ses rencontres. Cette petite fille existe-t-elle vraiment ? Est-elle la muse de Jun ? Ou bien un fantôme qui croise sa route et veut l’aider ? Nous ne saurons jamais clairement la vérité. Le protagoniste est tout aussi étonné que nous. Il traverse les époques, l’espace, sans savoir ni pourquoi ni comment. Une simple feuille tombant d’un arbre peut nous emmener à l’autre bout du monde ou au fond de la psyché de Jun. C’est toute la magie de ce manga. Si l’on accepte de lâcher prise et de ne pas se poser de questions, on entame un magnifique périple au fil des épisodes.

En effet, ce manga est paru au tout début en épisodes dans la revue COM de Osamu Tezuka, où il tranchait déjà avec la production ambiante. Des décennies après, « Jun » est tout aussi surprenant. Shotaro Ishinomori mêle une narration complexe, inhabituelle, faite de moments de poésie, d’interrogation, de renvois, en adoptant un style de dessin grand public.

Copyright Shotaro ISHInoMORI / ISHIMORI PRODUCTION INC Copyright Editions IMHO 2025

On reconnaît le style de Shotaro Ishinomori et même le style de dessin des mangas des années soixante. Mais Shotaro Ishinomori casse les codes de la narration tout autant que ceux de la composition des planches. Il explore et réalise de grandes bandes verticales, des pages muettes, vision de l’espace ou de la nature, il enchaîne des cases par analogie visuelle, la liste des essais serait trop longue à dresser. « Jun », pour ces raisons, demeure un ovni. Un ovni incroyable qu’il est important de découvrir pour comprendre tout ce que le manga et au-delà, la BD, peut permettre en terme d’exploration visuelle. Shotaro Ishinomori ne s’impose aucune limite et essaye tout. Il garde une certaine mélancolie, une narration qui passe d’une goutte d’eau à la mer, d’une souris dessinée dans un style réaliste à la même (ou pas) représentée d’une manière complètement cartoon. D’une enseigne de magasin à un parterre de fleurs.

Ce manga nécessite toute notre attention pour saisir le sens, ou du moins avoir l’impression de saisir le sens de ce que raconte le récit. Et il mérite d’autant plus notre relecture, car d’un épisode à l’autre, il y a répétition de schémas narratifs et visuels, comme cette rencontre entre Jun et la petite fille, revisitée de plusieurs manières dans certains épisodes. S’agit-il de la même rencontre qui se passerait différemment, ou bien d’une nouvelle rencontre dans le même lieu, voire de la même rencontre dans un autre lieu ? Il n’y a pas de réponse nette, il y a juste le plaisir de lire en se laissant porter par la découverte, l’exploration et l’étonnement devant le génie graphique de Shotaro Ishinomori, et surtout devant cette histoire tout aussi émouvante qu’intrigante !

Jun nous plonge dans une rencontre ouvrant la porte à une incroyable explosion graphique et à une splendide exploration narrative, comme si Candy croisait 2001 l’Odyssée de l’espace.