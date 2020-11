La communauté des esprits - Philip Pullman - critique

Résumé : Lyra, 20 ans, étudiante à Sainte-Sophia, ne comprend pas pourquoi sa relation avec Pantalaimon est désormais des plus distantes. Bouleversée par la lecture d’un livre philosophique qui remet l’existence même des daemons en cause, Lyra et Pan vont connaître l’envol vers leur indépendance, dans des aventures qui les mèneront à l’autre bout du monde.

Critique : Les lecteurs familiers de l’univers des daemons et de la poussière attendaient sa sortie avec impatience : sept ans après A la croisée des mondes, où l’on quitte Lyra adolescente, Pullman avait entrepris une nouvelle série dans le même univers : la Trilogie de la Poussière. Là où le premier tome, La Belle sauvage, racontait la petite enfance de Lyra, on la retrouve à présent dans sa chambre d’étudiante, pleine de doutes et désespérément seule. Elle n’arrive plus à bien communiquer avec Pan, son daemon, son animal compagnon qui peut désormais s’éloigner d’elle, comme une âme sœur qui prendrait un autre chemin. La martre Pan est alors témoin d’un meurtre, lors de l’un de ses sorties nocturnes. Il décide d’enquêter et les plonge ainsi dans un mystère qui les dépasse.

Si l’on n’est pas familier de l’univers de Pullman, certaines caractéristiques peuvent sembler étranges : que sont ces daemons, qu’est-ce que la Poussière et pourquoi Lyra est-elle source de mauvaises attentions ? Ces questions ne sont pas des freins à la compréhension, car l’écriture de Pullman est telle que des réponses sont apportées à la lecture des pages, permettant une lecture cohérente de ce livre, même s’il s’agissait d’une découverte. Pour ceux qui connaissaient déjà ou qui ont vu l’adaptation sur OCS His dark materials, ils trouveront une description du passage à l’âge adulte d’une justesse et d’une pertinence rares. Les œuvres fantastiques ont rarement la réputation de livrer une réflexion profonde sur la condition humaine. L’œuvre de Pullman démontre une nouvelle fois le contraire, avec finesse et intelligence. Le style, haletant, entraînant, plonge le lecteur dans une avancée compulsive au fur et à mesure que les chapitres se terminent, voulant à tout prix connaître la suite.

L’écriture est loin d’être le seul atout de ce livre. Les thèmes qui y sont abordés constituent, de manière à peine voilée, une critique profonde de la société occidentale, en transposant les enjeux du monde actuel dans cet univers fantastique. Dans cette aventure, il est question de géopolitique et notamment de la manière dont les comportements en Occident ont des conséquences sur des territoires qui nous paraissent éloignés. Ici, c’est une essence rare qui est issue d’une terre lointaine, ressemblant farouchement à un pays comme la Syrie, qui entraîne des guerres et des comportements terroristes. Le récit évoque aussi comment, pour combler la satisfaction d’individus déprimés en Occident, l’Orient leur fournit des pâles consolations, au prix de tortures et d’exploitations esclavagistes. C’est cette face du monde que va découvrir Lyra, en s’ouvrant à l’extérieur bien malgré elle, au prix de dangers pour sa vie. Il est aussi question de la condition féminine : sans activisme, Pullman rappelle habilement les attitudes que peuvent subir les femmes, que ce soit dans la manière de s’adresser à elles ou à travers les agressions dont elles peuvent être victimes.

Ce roman est sombre, car notre époque l’est tout autant. Cependant, ce voyage qu’entreprend Lyra, comme une aventure initiatique, rappelle également l’importance de la solidarité, rempart au désespoir et à l’extrême solitude de la société. Elle peut compter sur ses amis de toujours, ceux qui l’ont vu grandir et soutenue dans les épreuves qu’elle a eu à affronter. Cette solidarité émane des intellectuels du Jordan College, mais aussi des gens plus modestes, dont la bienveillance se manifeste dans différents lieux au cours de son périple.

Enfin, Pullman critique un univers purement rationaliste, technique, qui tendrait à oublier l’importance de l’imaginaire et du monde des histoires. L’humain privé de sa capacité à l’émerveillement est condamné au désespoir. Les progrès doivent s’allier avec les arts et la culture.

Véritable ode à l’imaginaire, La communauté des esprits mêle le sens du rythme, l’aventure à la réflexion sur le monde contemporain. Il s’agit d’une œuvre magistrale qui s’adresse aux adolescents, aux adultes et surtout à ceux qui ont besoin d’enchantement, dans une période trouble.