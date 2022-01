La Croisade - Louis Garrel - critique

Résumé : Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, treize ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donné pour mission de sauver la planète.

Critique : Ça a commencé par la vente de la trottinette. Puis le jeune Jo avoue avoir vendu la robe Chanel et les bijoux de sa maman, la collection de montres luxueuses de son père, les ouvrages rares du grand-père, devant ses parents ébahis, dont la réaction est curieusement mesurée. On peut imaginer la colère dont chacun de nous serait capable, si notre enfant nous confessait avoir vendu une partie de nos biens précieux, même pour financer une action en faveur de l’amélioration du réchauffement climatique dans le monde. On comprend ou l’on espère que la réponse des parents, totalement incongrue, est une critique non masquée du petit monde feutré des Parisiens des arrondissements chics, qui se pavanent dans des appartements somptueux et des voitures de luxe. En même temps, l’ironie est difficile à saisir. Laetitia Casta et Louis Garrel, qui partagent l’affiche mais aussi la vie quotidienne, doivent certainement être plus habitués aux quartiers centraux de Paris qu’aux quartiers populaires périphériques, et il faut une grande part d’autodérision pour se moquer de son propre environnement social.

Pourtant, quelque chose ne fonctionne pas. Il est vrai que Jean-Claude Carrière a contribué à l’écriture du scénario aux côtés de Louis Garrel. La faute de goût n’est donc pas possible avec un scénariste d’une telle trempe. Le choix d’installer le récit dans un environnement à ce point cossu et hors sol finit par provoquer un malaise chez le spectateur. Même le jeune comédien Joseph Engel crée le trouble, ne parvenant pas à se départir de son ambivalence, étant partagé entre son militantisme écologique et son appartenance à cette existence bourgeoise qui a le luxe de se moquer du matérialisme. On ne saisit pas vraiment la personnalité de ce jeune garçon qui, quand il est filmé en train de danser dans le salon de ses parents, verse dans un maniérisme gênant.

La Croisade offre tout de même de francs moments de rires. On éprouve un petit plaisir à accompagner ces drôles de parents, consternants de désinvolture. Leur attitude faussement décontractée, leur rapport surprenant avec l’argent, et leur modes de vie parfaitement déconnecté du reste des Français, laissent présager une critique non dissimulée d’un certain parisianisme mondain. On regrettera par ailleurs une véritable maladresse dans la façon dont Louis Garrel se mêle de féminisme à travers la figure de Marianne ou de la camarade de Joseph.