L’innocent - Louis Garrel - critique

Résumé : Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Critique : Louis Garrel a muri. Il offre un quatrième long-métrage défait enfin d’un certain parisianisme bourgeois pour se centrer sur une série de personnages lyonnais, comme la vie sait parfois nous en réserver. Qui plus est, le comédien et cinéaste s’engage sur le terrain glissant de la comédie. On sait combien il est difficile de faire rire sans tomber dans le ridicule, la caricature ou la grossièreté. L’Innocent est au contraire un long-métrage conçu tout en nuance et délicatesse, où les rebondissements offrent un point de vue qui hésite entre la théâtralité et le cinéma.

Le film est dédié à la mère du réalisateur. On ne peut pas faire meilleur honneur à Brigitte Sy dont la carrière riche et risquée fait depuis longtemps le bonheur du cinéma. En tous les cas, à l’instar de cette référence, le réalisateur conçoit un film tout en délicatesse où les personnages s’adonnent avec intégrité à leur rôle. D’ailleurs, on peut dire que le film est un hommage ouvert au métier de comédien. On devrait se souvenir longtemps de la scène de préparation et de celle du restaurant routier qui donnent au propos un regard aigu et drôle sur le métier d’acteur. Garrel se demande si les acteurs sont des gens sincères ou bien si toute leur vie n’est que jeu et mensonges.

La riche et belle idée est d’avoir invité la comédienne Anouk Grinberg. Certes, elle a beaucoup avancé depuis ses rôles magnifiques chez Blier, mais elle conserve toujours sa poésie, sa grâce et une manière éminemment personnelle d’envisager la comédie. Elle embellit le film, au point que Louis Garrel lui offre la possibilité de se fondre dans un magasin de fleurs. Tous les comédiens sont de toutes façons parfaits. Il y a de la beauté, de la douceur, de la lumière dans leurs personnages qui donnent aux spectateurs des occasions de pleurer et rire. Elle joue le rôle d’une femme amoureuse, d’une mère attentive, et d’une metteuse en scène dont le métier est d’ouvrir à l’art de la comédie des personnes vulnérables.

L’Innocent est un film réjouissant. Il répond en tout point aux objectifs du cinéma : sortir les spectateurs de l’ordinaire, provoquer de l’émotion et donner des raisons de croire en la vie et l’amour.