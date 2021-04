La dernière rafale - William Keighley - critique

Résumé : L’agent du FBI Gene Cordell (Mark Stevens), est chargé d’infiltrer un gang qui projette l’attaque d’une banque. La police soupçonne Alec Stiles (Richard Widmark), organisateur de combats de boxe, d’en être le chef.

Critique : Le film est présenté dès le générique de début comme un faux documentaire, inspiré de vrais dossiers de FBI, et dont certains rôles sont interprétés par des policiers eux-mêmes. Il constitue aussi une suite à La maison de la 92e rue ("The House of the 92nd Street" 1945) de Henry Hathaway.

Parallèlement au récit proprement dit, on découvre les travaux de la police scientifique et le fichage des individus ayant eu affaire à la justice. C’est ainsi qu’un inspecteur interprété par Lloyd Nolan, après avoir repéré les agissements d’Alex Stiles et son équipe, décide d’infiltrer un agent dans le plus grand secret.

Le principe d’une forme de cinéma-vérité, s’il est d’abord choisi pour faire l’éloge de la police, donne au film une vraie atmosphère, bien rendue par une mise en scène sèche et nerveuse. Le personnage de Stiles, impeccablement joué par Richard Widmark, renforce l’impact du propos : très élégant, imbu de lui-même, colérique et d’une rare violence avec son épouse sur laquelle il se défoule (Barbara Lawrence), Alec est impressionnant quand il ricane sadiquement.

Sept ans plus tard en 1955, le scénario dû à Harry Kleiner sera repris par Samuel Fuller dans La maison de bambou ("House of Bambou"), qui transpose l’action à Tokyo. Le policier infiltré sera incarné Robert Stanley et le chef de gang par Robert Ryan.